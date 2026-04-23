Villa Alemana retomó tradicional desfile cívico-militar en honor a Carabineros en la antesala de su aniversario Nº99

La mañana de este jueves 23 de abril se llevó a cabo la 2ª versión del desfile cívico-militar en Villa Alemana, tradición que se retomó el año pasado, y que hoy regresó en la víspera de la celebración del 99° aniversario de la institución de Carabineros del próximo 27 de abril. La jornada se desarrolló a partir de las 10:00 horas en calle Santiago con la participación de autoridades regionales, comunales y el general director de Carabineros Marcelo Araya, e incluyó un homenaje a los mártires de la institución.

La iniciativa fue organizada por el Municipio de Villa Alemana en coordinación con Carabineros. El desfile reunió a 14 colegios de la comuna, instancia en la que se presentó la Banda de Guerra Regimiento Granaderos, además de secciones de Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Bomberos, y el Club de Rodeo El Álamo, quienes desfilaron frente a la Sexta Comisaría de Villa Alemana. Además, hubouna presentación de parte del Centro Cultural de Cueca “Entre rosas, espuelas y copihues”.

El alcalde Nelson Estay agradeció la presencia de los vecinos, las instituciones de seguridad y la participación del general director de Carabineros, Marcelo Araya, y comentó que “en nombre de todos los vecinos de la comuna, les doy las gracias por su entrega diaria, por su valentía y por estar cuando más se les necesita. A un año de cumplir su centenario, el país entero reconoce su labor y espera seguir contando con una institución firme, cercana y comprometida con Chile”.

A esto, añadió que este desfile “es una tradición que se había perdido en la ciudad, nosotros por segundo año consecutivo lo hacemos”.

Junto a lo anterior, el jefe comunal recordó a los mártires de la institución: “Hoy deseo nombrar con respeto y solemnidad a tres de ellos, cuyos nombres representan este compromiso profundo con la patria: el capitán Daniel Valenzuela, la suboficial mayor Rita Olivares y el suboficial mayor David Florido. Su ejemplo permanece y su entrega nos recuerda el verdadero sentido del servicio público. Que su memoria nos acompañe siempre y que su legado siga vivo en cada carabinero que día a día sale a servir a los demás”, agregó.

Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó que "las instituciones también tenemos que estar debidamente coordinadas y nosotros, en particular, estamos agradecidos de este gesto porque un desfile, una ceremonia, el reconocimiento de la comunidad sin lugar a dudas nos permite no solamente renovar el compromiso de trabajo hacia la comunidad sino también valorar todo lo que se está realizando en materia de seguridad”.

Además, relevó la importancia del trabajo junto al municipio, indicando que “estamos trabajando con los municipios, por lo cual valoro todo el trabajo que desarrollan los alcaldes y sus concejales, porque estamos todos interesados en la seguridad. Todos queremos vivir en paz y rescatar las tradicionales, como son las actividades cívicas, que son propias de la comunidad y que nos hacen muy bien”.

Luis Pizarro, vecino de la comuna, comentó que le “encantó” el desfile y que “me iba a quedar en la casa, pero cuando supe de la iniciativa vine a verla porque era una tradición que se había perdido y la ceremonia fue precisa y concisa, no fue una cosa muy larga tampoco, y con la venida del General Director para acá le da un plus a la comuna para que posiblemente lleguen más recursos para seguridad”.

Roberto Cornejo y María Pedro, vecinos de la comuna, comentaron que “realmente se nota que hay disciplina y amor por el carabinero, porque muchos se han reunido en este día tan especial, así que felicitaciones”. A su vez, la vecina Carla Vera, quien fue a ver a su pareja, valoró la instancia destacando que es una “linda actividad, porque une a la comunidad y honra a los Carabineros de Chile”.

Es así como la jornada de celebración no solo permitió conmemorar un nuevo aniversario de Carabineros, sino también fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad.

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