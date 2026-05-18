Funcionario municipal de San Felipe es condenado a 5 años de cárcel por coimas ligadas a la venta irregular de vehículos

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Felipe condenó a Marcelo Alexis Mazuela Henríquez, funcionario municipal de la comuna, a sufrir la pena de 5 años y un día de presidio efectivo, más el pago de una multa a beneficio fiscal de $1.000.000, como autor de dos delitos de cohecho, ilícitos que fueron perpetrados a inicios de 2022.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Rodrigo Cortés (presidente), Alejandra Araya y Constanza Olsen (redactora)– aplicó, además, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Además, el tribunal dictaminó al condenado la pena accesoria especial de 10 años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos.

En la instancia se estableció que durante los primeros meses del año 2022, Marcelo Alexis Mazuela Henríquez, funcionario de la Municipalidad de San Felipe, se desempeñaba como encargado del Depósito Municipal, ubicado en la Villa El Carmen, cargo en el que fue designado el 1 de marzo de 2016 mediante decreto alcaldicio.

En el desempeño de esta función, "solicitó a Francisco Ramón Pacheco Guerra como beneficio económico para sí, la suma de $1.000.000, por la venta del automóvil marca Nissan, modelo March (...), inscrito en el Registro de Vehículos Motorizados a nombre de María Eugenia Castro Galleguillos, que a la fecha de ocurrencia de los hechos se encontraba en el parqueadero, indicándole que dicho vehículo sería rematado en un tiempo más y los papeles estarían listos en una fecha próxima, haciendo entender a la víctima, que ésta era una forma licita de adjudicarse el vehículo”.

“En el mismo periodo, Mazuela, infringiendo los deberes de su cargo, vendió a Francisco Javier Pizarro Cofre, por la suma de $700.000, el vehículo marca JAC, modelo A137, (...) inscrito a esa fecha a nombre de Edgardo Marcelo Álvarez Larrondo, indicándole que sería rematado en una fecha posterior, con lo cual Pizarro entendió que se trataba de una forma lícita de adquirir el vehículo, razón por la que hizo entrega a Mazuela de la suma de $500.000, señalándole éste que la documentación del vehículo se la entregaría en fecha próxima, siendo el dinero recibido por el imputado para su beneficio propio”, expone la sentencia.

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