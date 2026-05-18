Incendio consume completamente una vivienda en el sector de Santa Inés en Viña del Mar

Un incendio estructural se registra la noche de este lunes en la ciudad de Viña del Mar.

El fuego afecta a una vivienda ubicada en la calle 24 Norte, en el sector de Santa Inés.

El hogar se mantiene completamente envuelta en llamas, por lo que equipos de emergencia se encuentran trabajando para evitar la propagación a otros inmuebles.

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 42, 92 , 22 y 32.

(Imagen: Central de Emergencias V Region)

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