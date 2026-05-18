Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Incendio consume completamente una vivienda en el sector de Santa Inés en Viña del Mar

Incendio consume completamente una vivienda en el sector de Santa Inés en Viña del Mar

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El hogar se mantiene envuelta en llamas, por lo que equipos de emergencia se encuentran trabajando para evitar la propagación a otros inmuebles.

Incendio consume completamente una vivienda en el sector de Santa Inés en Viña del Mar
Lunes 18 de mayo de 2026 22:58
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un incendio estructural se registra la noche de este lunes en la ciudad de Viña del Mar.

El fuego afecta a una vivienda ubicada en la calle 24 Norte, en el sector de Santa Inés.

El hogar se mantiene completamente envuelta en llamas, por lo que equipos de emergencia se encuentran trabajando para evitar la propagación a otros inmuebles.

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 42, 92 , 22 y 32.

(Imagen: Central de Emergencias V Region)

PURANOTICIA

Cargar comentarios