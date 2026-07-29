Villa Alemana retomará Consejos de Seguridad Vecinal para reforzar prevención del delito en los barrios de la comuna

La Municipalidad de Villa Alemana anunció que retomará los Consejos de Seguridad Vecinal, con el objetivo de fortalecer el trabajo preventivo en los barrios y mejorar la coordinación entre los dirigentes sociales, Carabineros y la Dirección de Seguridad Pública. La medida fue dada a conocer por el alcalde Nelson Estay durante una nueva sesión del Consejo Comunal de Seguridad Pública.

Esta instancia sesiona todos los meses y reúne a los distintos actores involucrados en la prevención del delito y la seguridad comunal, permitiendo compartir información, revisar las principales problemáticas de los sectores y coordinar acciones concretas. En esta oportunidad también se dio la bienvenida a los nuevos representantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc), quienes se integrarán al trabajo de la mesa.

“Vamos a retomar los Consejos de Seguridad dentro de las juntas de vecinos, porque uno de los insumos más importantes es la información que entregan los sectores a través de sus dirigentes. Esto permitirá una intervención más rápida y oportuna de Carabineros y de Seguridad Pública”, explicó el alcalde Nelson Estay.

El jefe comunal destacó que la incorporación del nuevo Cosoc permitirá que la sociedad civil continúe participando directamente en las decisiones y acciones que se desarrollen en materia preventiva. “Sus integrantes son un tremendo aporte, porque la sociedad civil tiene que estar presente en las decisiones que se toman en esta mesa. La labor de los dirigentes es fundamental para realizar un buen trabajo y entregar mayor tranquilidad a los vecinos”, señaló.

La vicepresidenta del Cosoc de Villa Alemana, Verónica Canessa, señaló que "es muy importante que trabajemos en comunidad, porque somos el puente y sabemos por experiencia qué les ocurre a los vecinos. Escuchamos sus problemáticas y las llevamos al alcalde y al municipio, por eso es fundamental que nos consideren en esta mesa de trabajo”.

El director de Seguridad Pública Municipal, Claudio Mendiboure, explicó que "los vecinos son una parte primordial del ecosistema de seguridad, porque de ellos obtenemos información útil para destinar los recursos ante emergencias o situaciones vinculadas a la seguridad. Ahora vamos a trabajar de manera más articulada con las juntas de vecinos y sus asociaciones”.

Durante la sesión también se revisaron antecedentes oficiales que muestran mejores indicadores para Villa Alemana y se informaron nuevas iniciativas, entre ellas la instalación de una caseta de Carabineros en el paseo Latorre para fin de año. “La percepción de seguridad mejora con hechos concretos. Aquí existe cohesión entre las instituciones para sacar adelante proyectos y entregar mayor tranquilidad a las familias de nuestra comuna”, concluyó el alcalde Estay.

PURANOTICIA