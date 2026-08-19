Tren Valparaíso - Santiago recibe fuerte espaldarazo de la Cámara: Diputados aprueban proyecto que solicita reactivar estudio integral

La Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría el proyecto de resolución presentado por el diputado Nelson Venegas, que solicita al Presidente de la República disponer el reingreso del decreto de adjudicación del estudio integral del proyecto ferroviario Tren Santiago-Valparaíso vía Tiltil, con el objetivo de reanudar inmediatamente su tramitación administrativa.

“El 16 de abril de este año fue aprobado por esta Cámara un proyecto de acuerdo que manifestaba una profunda preocupación por el retiro del proyecto (…) Han pasado cuatro meses ya desde que esto fue ampliamente aprobado. La ley obliga a que el Presidente tiene que dar la respuesta dentro del plazo de 30 días, y esto ni siquiera ha acontecido”, sostuvo.

Venegas señaló que el proyecto “se viene trabajando hace mucho tiempo, y está dentro de la órbita de lo que se denomina la Política Nacional de Trenes para Chile” y recordó que el proceso retirado por el actual Gobierno correspondía únicamente al estudio de factibilidad respecto de si es posible o no es posible: “Se licitó dos veces, la segunda vez se adjudicó, y ya estaba listo para el trámite de la toma de razón, y cuando llegó este gobierno, a los días inmediatamente lo retiró”.

El parlamentario recalcó que “este proyecto es económicamente rentable porque tiene la posibilidad de incorporar carga. Es equitativo en términos territoriales (…) sirve como vía de conexión también hacia La Calera, hacia Limache, hacia Llay Llay”.

Finalmente, Venegas afirmó que “es un buen proyecto. Además, es ambientalmente sustentable”, y llamó al Ejecutivo a recoger el amplio pronunciamiento de la Cámara y reactivar cuanto antes el estudio técnico y económico del futuro tren Valparaíso-Santiago.

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