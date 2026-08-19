La estrategia de la jefa de Carabineros en Valparaíso para reforzar dotación ante déficit de más de 600 funcionarios en la región

En una conversación centrada en los principales desafíos de seguridad regional, la jefa de la Quinta Zona de Carabineros, general Patricia Vásquez, abordó en Puranoticia.cl como una de las principales prioridades el trabajo institucional orientado a fortalecer la dotación policial en la región de Valparaíso. La autoridad transparentó la existencia de un déficit paulatino de personal que afecta al territorio y detalló las estrategias que actualmente se desarrollan para revertir esta situación.

"En la región el déficit aproximadamente es de más de 600-700 carabineros, que se han ido primero por retiros voluntarios, segundo, carabineros que han reclutado a todas las escuelas policiales que han tenido que emigrar de la región a Santiago y posteriormente no regresan. Y sin duda un margen ahí también que carabineros consigue licenciados por inconducta", explicó la general Vásquez.

Para hacer frente a esta brecha y reencantar a las nuevas generaciones con la institución, la jefa zonal destacó las mejoras contempladas en los proyectos de ley orientados a fortalecer el ingreso y desarrollo funcionaria: "Hay una mejora sensible porque los alumnos en el fondo tenían una subvención que se les pagaba y que era el mínimo (...) Ahora justamente se sube una vez ingresando este monto y ya en el tercer semestre se les duplica, por lo tanto estaríamos hablando de que sería más atractiva la carrera y los jóvenes ya no tendrían la presión".

Asimismo, enfatizó las acciones que se están desarrollando directamente en la zona para incentivar la vocación de servicio y acercar la institución a los jóvenes: "Hemos hecho un enlace bien potente con SLEP y los colegios municipales, donde se están dando charlas justamente para los jóvenes que puedan estar interesados en la institución (...) Un carabinero están 24-7, y es ahí donde hay que reencantar a la juventud, y no solamente es un trabajo de carabineros, sino también de las aulas, de los profesores, de los padres".

A la par del fortalecimiento del capital humano, Vásquez subrayó la importancia de optimizar los recursos disponibles, mediante el trabajo coordinado con los municipios a través del convenio OS14 y el despliegue de funcionarios en terreno: "Nosotros sí estamos sacando carabineros de las oficinas, de la parte de la policía, justamente para posicionarnos cuadrantes (...) Mientras más presencia de carabineros hay, eso es lo que hemos tratado de hacer en diferentes horarios, con las rondas de impacto".

A pesar de las complejidades del semestre —marcado por distintas contingencias operativas e hitos relevantes como el desalojo de la megatoma de San Antonio—, la general resaltó que la gestión y redistribución preventiva han permitido mantener cifras favorables en la zona, registrando "un 7% más en la región de Valparaíso, menos de delitos delictuales", lo que equivale a "menos de 2.632 casos policiales".

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