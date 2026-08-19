¿Peligran las fondas? Meteored ratifica un "18" lluvioso en la región de Valparaíso

Tal como lo publicó Puranoticia.cl durante la semana pasada, las Fiestas Patrias estarían acompañadas de lluvias en varias regiones del país. Un análisis de Meteored Chile, basado en el modelo del Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo (ECMWF), anticipa precipitaciones por sobre lo normal entre Atacama y La Araucanía, durante la semana del 14 de septiembre.

Según el análisis publicado, los mayores montos de precipitaciones se concentrarían entre las regiones de Atacama y La Araucanía, un escenario que podría complicar la realización de fondas y actividades al aire libre durante una de las principales celebraciones del país.

La proyección corresponde todavía a una tendencia de largo plazo, por lo que podría experimentar modificaciones en las próximas actualizaciones de los modelos meteorológicos.

Para la semana del 1 de septiembre, se proyectan precipitaciones desde el norte del país hasta Los Ríos, con montos que serían particularmente importantes entre Antofagasta, en sectores cordilleranos y Biobío.

En tanto, para la semana del 7 de septiembre, el modelo anticipa lluvias por sobre los valores normales desde el Altiplano chileno hasta el norte de Los Lagos.

Los mayores acumulados se concentrarían nuevamente entre la cordillera de Atacama y la región del Biobío.

El escenario adquiere especial relevancia para la semana de Fiestas Patrias. Meteored señala que entre el 14 y el 20 de septiembre las precipitaciones podrían abarcar desde Antofagasta hasta Los Ríos, con una señal más marcada entre Atacama y La Araucanía.

La publicación advierte que las condiciones deberán seguirse con atención durante las próximas semanas.

La tendencia del ECMWF apunta a que durante la semana del 21 de septiembre, podrían mantenerse condiciones similares, con precipitaciones especialmente abundantes en sectores cordilleranos y precordilleranos entre Atacama y Biobío.

Meteored plantea que, en términos generales, septiembre podría mantener un patrón lluvioso en las zonas norte, centro y sur del país, asociado al desplazamiento de sistemas frontales y al desarrollo de bajas segregadas.

De todos modos, al tratarse de una proyección de largo plazo, el escenario para las Fiestas Patrias aún no puede considerarse un pronóstico definitivo.

PURANOTICIA