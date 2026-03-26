Villa Alemana refuerza su estrategia de seguridad con incorporación del Delegado Provincial al Consejo Comunal

Con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y mejorar la coordinación en terreno, la comuna de Villa Alemana sumó al delegado presidencial provincial, Gonzalo Azancot, al Consejo Comunal de Seguridad Pública, en el marco de su tercera sesión del año 2026.

La incorporación de la autoridad permitió abordar de manera más integral los desafíos en materia de seguridad, reforzando el trabajo conjunto entre la Delegación Provincial, la Municipalidad, la Dirección de Seguridad Pública y las distintas instituciones participantes.

El alcalde Nelson Estay valoró la presencia del delegado y destacó su rápida integración al trabajo comunal. “Se empapó de todos los proyectos que nosotros estamos realizando en Villa Alemana en términos de seguridad. También, se interiorizó de la información que entrega el STOP respecto a los delitos que se producen en nuestra ciudad, lo que se traduce en un importante respaldo de su parte”, señaló.

Durante la sesión se revisaron las cifras delictuales de la comuna en base al Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros de Chile, además de analizar puntos críticos y definir medidas de mitigación específicas. Asimismo, se presentaron avances en proyectos municipales enfocados en vigilancia, infraestructura y programas de prevención.

Por su parte, el delegado Gonzalo Azancot destacó la importancia del trabajo coordinado: “De alguna manera u otra, la coordinación efectiva entre las distintas instituciones permite una proyección y planificación para obtener resultados positivos, como los ha tenido hasta hoy la comuna de Villa Alemana en materia de seguridad”.

El director de Seguridad Pública municipal, Claudio Mendiboure, también valoró la instancia, subrayando su carácter colaborativo. “Permite un trabajo colaborativo entre las distintas instituciones que participan dentro de este Consejo Comunal de Seguridad Pública, ya sea Carabineros, Senda, el mismo municipio y, sobre todo, representantes de la sociedad civil como el COSOC y los presidentes de las cámaras de comercio”, afirmó.

Finalmente, el alcalde reforzó la relevancia del respaldo del Gobierno en materia de seguridad comunal. “Valoramos el apoyo que está brindando a las comunas, con su trabajo, su trayectoria y su disposición para sacar adelante los temas que nos importan como ciudad, especialmente en materia de seguridad”, concluyó.

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