Villa Alemana refuerza preparación ante nuevos sistemas frontales y apunta a puntos críticos de arbolado

El Comité Comunal de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) de Villa Alemana realizó su quinta sesión ordinaria, encabezada por el alcalde Nelson Estay, instancia en que los organismos e instituciones que participaron del despliegue de emergencia revisaron la respuesta desarrollada durante el sistema frontal de mediados de julio y definieron medidas para fortalecer la preparación ante nuevos eventos meteorológicos.

La jornada contó con la participación de representantes del Municipio de Villa Alemana, a través de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, además de la Corporación Municipal, Cuerpo de Bomberos, Carabineros de Chile, Defensa Civil, Cruz Roja, radioaficionados y Chilquinta, que entregaron un balance de las acciones desarrolladas durante la emergencia del mes pasado, identificaron dificultades y plantearon medidas de coordinación para mejorar la capacidad de respuesta comunal.

“Hicimos un Cogrid ampliado, con todas las instituciones que están vinculadas a las emergencias y eso es lo que permite que, en la medida que estemos más organizados y coordinados, el daño sea menor”, señaló el alcalde Estay, agregando que “el fenómeno de El Niño no va a dar tregua y tenemos que seguir preparándonos. Vamos a tener lluvia hasta octubre o noviembre y eso implica que estas reuniones de Cogrid tienen que seguir de forma permanente para disminuir siempre los riesgos”.

Uno de los principales acuerdos surgidos de la evaluación fue el fortalecimiento del trabajo entre la Municipalidad de Villa Alemana y Chilquinta para identificar y abordar puntos críticos asociados al arbolado cercano a las redes eléctricas. La empresa distribuidora de energía eléctrica manifestó su disposición a mantener una línea directa de coordinación con el Municipio y para ello, se conformará una mesa técnica que permitirá definir los sectores prioritarios y establecer acciones coordinadas.

Alexis Palacios, subgerente de Asuntos Externos de Chilquinta, comentó que “estamos esperanzados en que esta relación con la municipalidad nos permita subsanar inconvenientes y trabajar de mejor manera. Uno de los puntos importantes es que instalamos una mesa técnica de trabajo con la municipalidad, el alcalde tiene una disposición excelente, el equipo de emergencias también está muy en sintonía con lo que nosotros pretendemos, que es que a través de un trabajo preventivo podamos evitar las consecuencias que el arbolado provoca en la red eléctrica”.

El jefe comunal señaló que el objetivo es que la comuna esté mejor preparada frente a un nuevo sistema frontal y adelantó que, cuando las condiciones lo hagan necesario, podrían realizarse cortes programados de suministro eléctrico para facilitar trabajos preventivos sobre el arbolado.

Durante la revisión, las distintas instituciones detallaron sus labores durante el sistema frontal. Además, el Cogrid abordó las medidas de mitigación y preparación para los próximos eventos meteorológicos, considerando que las proyecciones señalan que este año las lluvias intensas pueden extenderse hasta octubre o incluso noviembre.

En este contexto, Estay manifestó la opción de entregar en un futuro kits de emergencia a juntas de vecinos, que incluirán elementos como motobombas, palas, tijeras y rastrillos. La iniciativa contempla además capacitación para que las organizaciones puedan utilizar adecuadamente estos implementos frente a situaciones de emergencia y desarrollar acciones preventivas en sus respectivos sectores.

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