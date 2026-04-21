Villa Alemana refuerza apoyo a mujeres con trabajo conjunto entre Municipio y Seremi

Con el propósito de consolidar una agenda de trabajo colaborativa, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, sostuvo una reunión protocolar con la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Pamela Reyes, quien visitó la comuna para proyectar un trabajo conjunto enfocado en las necesidades de las mujeres.

En este contexto, se relevó el avance que ha tenido Villa Alemana en programas orientados a la prevención y atención de la violencia de género, junto con iniciativas como el Programa Jefas de Hogar y el de recuperación de autonomías, donde el fortalecimiento del emprendimiento y el desarrollo económico femenino se posicionan como ejes prioritarios de la actual gestión municipal.

En una primera reflexión, Estay destacó que la seremi Reyes "viene con mucha energía, con mucha disposición para trabajar en conjunto con los municipios y eso nos da la garantía de que en Villa Alemana se va a hacer un buen trabajo, vamos a tener un buen respaldo de parte de la Seremía de la Mujer. Las puertas están abiertas para que ella pueda conocer nuestros programas, conocer nuestras mujeres y ayudarnos también amejorar el trabajo que se hace con nuestras villalemaninas".

Respecto al impacto que tendrá esta coordinación en las vecinas de la comuna, señaló que "ahí hay una sinergia muy importante que estamos generando ahora y eso hace que se beneficie a las mujeres y sobre todo, a las jefas de hogar. Para las personas que se encuentran solas, hay que buscar alternativas que permitan darle garantías de que en Villa Alemana tendrán el respaldo y la seguridad de que van a poder acercarse al municipio y obtener una respuesta. Villa Alemana va a abrir las puertas para que ellas puedan venir en cualquier momento a trabajar y vincularnos para mejorar el trabajo tanto municipal como también de la misma Seremía de la Mujer".

Por su parte, la seremi Pamela Reyes comentó que "por lo que conversamos, acá se ha estado trabajando en pro de la mejora en instalaciones, en la mejora de espacios para las mujeres que tanto necesitan esa conciliación en los tiempos familiares, en los tiempos personales, así que me voy agradecida de esta instancia y de esta apertura hacia la Seremía de la Mujer aquí en Villa Alemana”.

Finalmente, la autoridad regional se comprometió a que "vamos a seguir estando, vamos a seguir participando, vamos a estar en la instancia que nos inviten para conocer en terreno a las mujeres, porque eso es lo que necesitamos que la gente vea, que estamos. Estamos para trabajar por cada una de ellas y estamos para el servicio de ellas".

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