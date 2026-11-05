Villa Alemana recuperará dos espacios públicos con proyectos deportivos por más de $365 millones

La Municipalidad de Villa Alemana aprobó la adjudicación de dos propuestas públicas que permitirán construir y mejorar dos importantes espacios deportivos del sector surponiente de la comuna. Los vecinos de Vicente Martínez y Lo Godoy podrán contar con estos recintos en poco más de tres meses, lo que sin duda contribuirá a mejorar su calidad de vida al contar con nuevos lugares de recreación.

Ambos proyectos suman más de $365 millones, aportados por el Gobierno Regional a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL). En el caso de Vicente Martínez, se trata de la construcción de un área recreativa (cancha de pasto sintético) en el recinto del club deportivo por un valor de $229.518.007. En cuanto a la Junta de Vecinos Lo Godoy, el proyecto adjudicado asciende a $136.848.508 y contempla el mejoramiento de la multicancha ubicada en el sector, a un costado de la sede social.

El alcalde Nelson Estay señaló que “son más de $300 millones los que estamos adjudicando en estos dos proyectos que recuperan espacios públicos para activar el deporte en cada uno de los sectores”. Respecto a Vicente Martínez, indicó que “es una población ícono, sobre todo por las escuelas de fútbol que funcionan ahí y que requieren de una cancha que entregue las condiciones para que puedan desarrollar su actividad física y sacar a los jóvenes de otras actividades que no son tan sanas como el deporte”.

Si bien, el proyecto en el complejo de Vicente Martínez busca construir una cancha de pasto sintético, también pretende generar un impacto más amplio en la comunidad, recuperando este espacio público instalando cerco perimetral, luminarias yaccesibilidad universal, entre otros aspectos.

Rodrigo Maldonado, presidente del club deportivo Vicente Martínez, señaló que “hemos logrado nuevamente una canchita para nuestros niños, para las escuelas de fútbol gratuitas que tenemos para ellos. Hemos mejorado un montón, ya que siempre tuvimos canchas de tierra y paulatinamente sumamos una canchita de pasto sintético y la que vamos a construir ahora. Esto va a ser un avance súper grande y los vecinos están enamorados del tema porque las puertas están abiertas no sólo para jugar fútbol, sino para que puedan ir a correr o pasear con sus niños. Va a ser un éxito”.

Mientras, la Junta de Vecinos Lo Godoy disfrutará del mejoramiento de su multicancha, que hoy se encuentra en muy malas condiciones. El proyecto contempla también la reposición de cierre perimetral, luminarias, ruta accesible de pavimento, entre otros avances.

“En Lo Godoy también estamos financiando el mejoramiento de la cancha, mallas, iluminación. Por lo tanto, también es una cancha que le dará vida al sector para que lo puedan ocupar tanto para hacer educación física, talleres de deporte y campeonatos. La idea es recuperar espacios públicos donde podamos disfrutar en familia. Estamos muy contentos con estos proyectos aprobados por unanimidad porque esto es sinónimo de gestión”, cerró el alcalde Estay.

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