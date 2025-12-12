Villa Alemana recupera histórico Parque Rotario: Municipio asume administración y lo renombra en homenaje a Carlos Longhi Ruiz

La Municipalidad de Villa Alemana asumió oficialmente la administración del tradicional Parque Rotario, espacio que desde hoy pasa a denominarse Parque Municipal «Carlos Longhi Ruiz», en homenaje a la familia que donó el terreno. La gestión permitirá impulsar una recuperación integral del recinto, consolidándolo como un nuevo pulmón verde y centro cultural para la ciudad.

En una ceremonia marcada por el reconocimiento al legado de Carlos Longhi Ruiz —instancia en la que se entregó una placa conmemorativa a su familia—, el Municipio formalizó el traspaso del espacio gracias a un comodato otorgado por la Fundación Educacional, Cultural y Deportiva de Villa Alemana. Con ello, se inicia una nueva etapa para uno de los lugares patrimoniales más emblemáticos de la comuna.

El alcalde Nelson Estay destacó que "hoy día estamos celebrando un hito histórico. Por primera vez, Villa Alemana tendrá un parque municipal a disposición de toda la comuna. Este parque está en el corazón de la ciudad, con accesibilidad por todos lados. Será un lugar para la cultura, la entretención, las amistades. Agradecemos profundamente la generosidad de la familia Longhi, que cumple el sueño de sus padres de entregar este espacio 100% a la comunidad".

El jefe comunal recordó además que él mismo creció en este parque, usó la piscina y participó de actividades que marcaron a generaciones, enfatizando que la recuperación del recinto permitirá revivir ese patrimonio intangible: “Aquí uno creció cuando era chico. Nadábamos en la piscina, participábamos en actividades culturales. Vamos a recuperar todo eso. Vamos a restaurar la piscina, habilitar espacios recreativos y crear un museo donde la comunidad pueda conocer la historia de la ciudad. Este parque le va a dar vida a Villa Alemana”.

Durante la ceremonia, María Cristina Longhi, hija de Carlos Longhi Ruiz, indicó que "los deseos de mi padre fueron comprar una propiedad en Villa Alemana porque la ciudad no tenía plaza. Él amaba profundamente este lugar. Primero compraron esta propiedad y luego la biblioteca, para formar una fundación que administrara un parque abierto al público. Mi papá tenía un corazón muy grande, siempre ayudó, pero decía: ‘la mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha’. Para nosotros es una felicidad enorme que su sueño se cumpla y que el parque se reabra para toda la comunidad”.

Entre los asistentes también estuvo Carmen Carrasco Gassitúa, vecina del sector, quien valoró que "llevo 11 años viviendo aquí y no conocía este lugar. Me encantó, es precioso. Ojalá la comunidad lo sepa aprovechar y mantener en buenas condiciones. Esto es muy hermoso y hay que cuidarlo, que no llegue gente a destruirlo. Que ahora la Municipalidad se haga cargo me parece excelente. Antes siempre lo veíamos cerrado, pero ahora está a nuestra disposición y entre todos tenemos que mantenerlo para que perdure en el tiempo, para que nuestros nietos lo puedan disfrutar. Estoy muy agradecida, del alcalde y de su gente, por todo lo que están haciendo por la comunidad”.

PROYECTO INTEGRAL

El Parque Municipal «Carlos Longhi Ruiz» abarca 9.562 m², de los cuales 7.486 m² corresponden a áreas verdes. El predio, que alberga seis inmuebles de estilo victoriano (1870-1940), tres molinos de viento, un teatro al aire libre, piscina, salón de eventos, juegos infantiles y zonas de recreación, es considerado un bien de valor arquitectónico, histórico y social.

La secretaria de planificación comunal, Carla Cerna, precisó que la nueva administración permitirá avanzar en un plan de rehabilitación por etapas, priorizando obras de seguridad, accesibilidad universal, restauración patrimonial y mejoras paisajísticas.

“La municipalidad podrá apalancar recursos y priorizar intervenciones que devuelvan al parque su valor urbano y comunitario. La reactivación de la piscina, el mejoramiento de las áreas verdes y la creación de un museo histórico para la comuna serán parte del proyecto integral que impulsaremos”, explicó Cerna.

Este esfuerzo se enmarca en la política municipal de fortalecer y ampliar la red de parques y plazas de Villa Alemana, con foco en recuperar espacios significativos que promuevan la convivencia, el bienestar y la vida al aire libre.

Con la entrega oficial de este recinto, la ciudad suma un nuevo parque municipal en su centro urbano, consolidando un polo verde de desarrollo cultural, patrimonial y comunitario que aspira a convertirse en un referente regional.

IMÁGENES

PURANOTICIA