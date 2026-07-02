Villa Alemana proyecta a Peñablanca como nuevo polo comercial para impulsar el empleo

Más allá de las cifras que sitúan a la provincia de Marga Marga con una tasa de desempleo de 11,7%, el alcalde (s) de Villa Alemana, César Molina, considera que el principal desafío es construir una estrategia conjunta entre las cuatro comunas. A su juicio, la solución no pasa únicamente por impulsar iniciativas individuales en cada Municipio, sino por fortalecer una asociatividad que permita proyectar a la provincia como un solo polo de desarrollo económico y generación de empleo.

En conversación con Puranoticia.cl, la autoridad sostuvo en primer lugar que "hay un factor preponderante de que siempre sigue siendo el Gran Valparaíso quien absorbe gran parte de la mano de obra. Pero a nuestro favor tenemos una asociatividad en Marga Marga, con cuatro alcaldes trabajando fuerte y en conjunto, y creo que aquí hay que buscar medidas alternativas para poder trabajar en conjunto".

Precisamente bajo esa lógica, Molina planteó la necesidad de retomar una idea basa en la conformación de un 'cluster' que permita potenciar las fortalezas de cada comuna y generar una estrategia común de desarrollo. Vale hacer presente que se trata de un grupo de elementos de la misma especie (en este caso las comunas de Quilpué, Limache, Olmué y Villa Alemana) que se agrupan, conectan o trabajan juntos por un fin.

"Antes se hablaba de una suerte de cluster para dejar de ser ciudades aldeas y en el fondo Marga Marga transformarse en un gran territorio, a través de la asociatividad. Sería interesante poder buscar formas atractivas, porque no sacamos nada con ser cuatro comunas distintas o tan diversas, si no asociamos también actividades productivas", enfatizó Molina, ahondando en que el desafío es dejar de competir entre comunas para avanzar hacia un crecimiento conjunto.

Molina recalcó que cada comuna posee características distintas que pueden complementarse. Mientras Quilpué y Villa Alemana concentran una importante actividad comercial, Limache y Olmué mantienen una vocación agrícola que poco a poco ha comenzado a diversificarse a otros rubros productivos. Por ello, aprovechar esas fortalezas de forma coordinada permitiría mejorar las oportunidades laborales.

Respecto de las razones que explican el deterioro de los indicadores de empleo, Molina recordó que "la provincia en Quilpué tenía a Carozzi, en Limache estaba la CCU, ni hablar de la actividad turística de Olmué y Villa Alemana como una ciudad de paso, entregando calidad de vida y buen aire, pero lamentablemente la necesidad comercial se trasladó a Santiago y a otros sectores, y nosotros nos fuimos quedando atrás".

En cuanto a las medidas que impulsa la actual administración municipal, aseguró que "en Villa Alemana somos una administración –impulsada por el alcalde Nelson Estay– de producción. Queremos invitar a la actividad privada, no les tenemos miedo, tenemos que atraer universidades para perfeccionar a nuestra gente para que el empleo sea mejor. Tenemos que transformarnos en un polo comercial, tener muchas actividades de servicio, y en eso estamos trabajando en Peñablanca, que se va a transformar en un polo comercial importante, parecido a Curauma".

Esta estrategia busca replicar una experiencia que conoció durante su paso por la Municipalidad de Quilpué, cuando se impulsó el desarrollo comercial del sector El Belloto, proceso que permitió consolidar un nuevo polo urbano y económico. Bajo esa misma lógica, Villa Alemana pretende avanzar con un modelo similar en Peñablanca.

Sobre ese proyecto, la autoridad (s) señaló que "en Peñablanca estamos haciendo lo mismo, estamos atrayendo y conectando inversionistas que han venido a conversar con el alcalde, hemos tenido reuniones interesantes donde hay muchas ideas y mucha proyección de potenciar ese lugar como un polo comercial que no me cabe duda que vamos hacia allá", destacando que el interés del sector privado permitirá fortalecer el crecimiento económico comunal en los próximos años.

Para César Molina, enfrentar las actuales cifras de desempleo en la provincia de Marga Marga exige mirar el desarrollo desde una perspectiva territorial. En esa línea, sostiene que fortalecer la coordinación entre las cuatro comunas, potenciar sus ventajas comparativas y avanzar en proyectos comunes permitirá generar un entorno más competitivo para atraer inversiones, ampliar la actividad productiva y crear nuevas oportunidades laborales para los habitantes de esta importante provincia.

PURANOTICIA