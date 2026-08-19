Feria Laboral + Energía reúne a cerca de 25 empresas en Valparaíso para impulsar el empleo y la transición energética regional

En una jornada marcada por la alta convocatoria y la articulación entre el sector público, privado y académico, este miércoles 19 de agosto se realizó la Feria Laboral + Energía 2026, en el Edificio A de la Casa Central de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM). La iniciativa tuvo como principal objetivo conectar el talento local con las oportunidades laborales del sector energético y contribuir a la generación de empleo en la región de Valparaíso.

La actividad contó con la participación del seremi de Energía de la región de Valparaíso, Celso Quezada; la seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa; la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Pamela Reyes; el Director de Vinculación con el Medio del Campus Casa Central de la USM, Jorge León; y Valeria del Campo, académica del Departamento de Física y Jefa de Carrera de Ingeniería Física de la USM, además de representantes de distintas empresas vinculadas al sector energético.

En este contexto, el seremi de Energía de la región de Valparaíso, Celso Quezada, destacó el mandato gubernamental de impulsar la ocupación laboral en la zona mediante la articulación entre organismos públicos, empresas y universidades:

"Nos ha encomendado el presidente José Antonio Kast y también la ministra Ximena Rincón llevar a cabo esta feria laboral dada la relevancia que tiene hoy día el tema laboral en la región. Ha sido una jornada muy interesante donde hemos compartido con los privados, hemos compartido con las universidades, hemos compartido también varios servicios del servicio público y estamos tratando de levantar todo lo que dice relación con la generación de empleo. Nos acompañaron cerca de 20, 25 empresas. (…) Esperamos que las empresas se lleven los mejores currículum y que cada una de las personas que hoy día nos está visitando relacionadas con el área de la energía puedan encontrar hoy día el espacio que está buscando para desempeñarse laboralmente’’.

La masiva asistencia de jóvenes profesionales, técnicos y estudiantes universitarios marcó el desarrollo de la jornada, quienes pudieron conocer de primera fuente las alternativas de inserción laboral disponibles en la industria energética. En esa línea, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, valoró este tipo de instancias como espacios para acercar a quienes buscan empleo con las necesidades actuales del mercado:

"Las ferias laborales son una tremenda oportunidad para quienes buscan trabajo de poder acercarse, ésta en específico está dedicada a la industria energética, así que la invitación está hecha a que sigan las redes sociales tanto del ministerio como de SENSE para que estén atentos cuando tengamos estas ferias (…), hemos visto muchos jóvenes hoy día para que puedan conocer cuál es el mundo laboral, qué es lo que se está ofreciendo y qué es lo que se requiere’’.

DESAFÍOS TÉCNICOS

En cuanto al vínculo de la casa de estudios con el sector empresarial, la jefa de carrera de Ingeniería Física, Valeria del Campo destacó la importancia de generar este tipo de espacios para acercar a los estudiantes a las oportunidades laborales existentes en la región, considerando la diversidad de áreas de formación que ofrece la universidad:

"Nosotros como Universidad Técnica Federico Santa María siempre estamos sumamente disponibles para colaborar con el sector público y con el sector empresarial para este tipo de iniciativas como la Feria de Energía y Laboral y es súper relevante para nosotros que formamos desde técnico hasta el posgrado con carreras de Ingeniería, de Arquitectura y de Ciencia saber que hay tantas oportunidades en la región para nuestras y nuestros estudiantes’’.

INCLUSIÓN FEMENINA

Otro de los ejes abordados durante la jornada fue la inserción laboral de las mujeres en sectores históricamente masculinizados, promoviendo mayores oportunidades de participación y desarrollo profesional. Al respecto, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Pamela Reyes, puso énfasis en el impacto que tiene el acceso al empleo en el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres:

"Es fundamental el día de hoy lo que se está haciendo en la región de Valparaíso, porque uno de los ejes de nuestro ministerio es la autonomía económica. Y las mujeres el día de hoy se están empoderando, se están desarrollando, se están capacitando y están trabajando por estar en estos lugares que hace muchos años vienen siendo masculinizados. Y el día de hoy las mujeres tienen todas las capacidades necesarias para estar en estos lugares’’.

El encuentro cerró con un balance positivo por parte de organizadores y empresas participantes, consolidando la instancia como un espacio de encuentro entre formación técnica y profesional, industria energética y generación de empleo. De esta manera, la actividad también puso en relieve los desafíos asociados a una transición energética sostenible, junto con la necesidad de continuar fortaleciendo las oportunidades laborales y la participación femenina en un sector estratégico para el desarrollo regional.

PURANOTICIA