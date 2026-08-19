Persecución a pie termina con hombre detenido tras robo de celular en pleno sector comercial de Valparaíso

Efectivos de Carabineros de la 7ª Comisaría C.O.P. interceptaron al sujeto detenido—quien registraba antecedentes penales previos— en la intersección de avenida Argentina con Pedro Montt, logrando recuperar la especie sustraída tras ser alertados por los gritos de auxilio de la víctima.
Un patrullaje preventivo culminó con la detención de un hombre mayor de edad, quien fue sorprendido tras arrebatarle un teléfono celular a una transeúnte en el sector comercial de Valparaíso.
El procedimiento fue desarrollado por personal de la 7ª Comisaría de Control de Orden Público (C.O.P.), cuyos efectivos observaron al individuo huyendo a pie en dirección norte, mientras una mujer lo perseguía y solicitaba ayuda desesperadamente. Ante esta situación, los funcionarios iniciaron una breve persecución a pie, logrando darle alcance y reducirlo a pocos metros del lugar donde ocurrió el ilícito.
Durante la fiscalización y el registro de sus vestimentas, Carabineros encontró el teléfono celular sustraído, confirmando que correspondía a la especie denunciada por la víctima. La mujer relató a los uniformados cómo se produjo el robo: “Transitaba por el lugar utilizando mi teléfono cuando este sujeto me dio un fuerte tirón para arrebatármelo de las manos y salió corriendo”.
Gracias al rápido despliegue de la unidad especializada, el dispositivo móvil pudo ser recuperado y posteriormente entregado a su propietaria. Desde la institución policial destacaron la efectividad del patrullaje preventivo realizado en la zona: “Ante la solicitud de auxilio de la víctima, el personal actuó de forma inmediata manteniendo al individuo a la vista hasta concretar su detención y recuperar la totalidad de la especie”.
El imputado, quien registraba antecedentes penales previos por diversos delitos, fue trasladado hasta la unidad policial y posteriormente puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Valparaíso, donde enfrentará el correspondiente control de detención.
PURANOTICIA