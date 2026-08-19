Ministra de Salud anticipa avances para el Hospital Van Buren de Valparaíso: "Estamos ad portas de dar muy buenas noticias"

El proyecto para avanzar en la reconstrucción y ampliación del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso estaría próximo a concretar un nuevo hito, luego de que la ministra de Salud, May Chomali, asegurara que las principales dificultades que habían entrampado su desarrollo ya fueron superadas.

Durante su visita a Viña del Mar para inaugurar el SAR de Miraflores, la secretaria de Estado recordó el trabajo desarrollado en torno a la iniciativa y valoró especialmente la coordinación entre los distintos actores involucrados, después de años de indefiniciones respecto del futuro del recinto asistencial porteño.

"Entra dentro de lo que vamos a mencionar en los próximos días, pero yo creo que lo más relevante es que hace un par de meses atrás tuvimos una comisión especial del Senado sobre el problema del Carlos van Buren, que eran 30 años de definiciones, que sí que no, que sí que no, pero yo creo que lo interesante es que nos pusimos cada uno de los actores a trabajar para destrabar ese proyecto", sostuvo la ministra.

En ese sentido, Chomali anticipó que el Gobierno entregará próximamente novedades respecto del avance de la iniciativa y destacó el rol que han desempeñado las distintas instituciones que participan del proceso.

"Estamos ad portas de dar muy buenas noticias, a propósito de ese proyecto, y cada uno hizo lo que tenía que hacer: la alcaldesa, los senadores, el Servicio de Salud de Valparaíso y el Ministerio de Salud. Por tanto, lo que puedo decir ahora es que todos los nudos están destrabados y que vamos a dar muy buenas noticias prontamente", afirmó.

Las declaraciones de la titular del Minsal se producen después de que la Municipalidad de Valparaíso iniciara gestiones para modificar el Plan Regulador Comunal, proceso orientado a generar las condiciones urbanísticas necesarias para permitir el desarrollo del proyecto hospitalario en su actual emplazamiento.

De esta manera, las palabras de Chomali vuelven a poner el foco en el futuro del principal recinto hospitalario de Valparaíso, luego de décadas de indefiniciones y cambios respecto de su desarrollo, asegurando que las distintas partes involucradas ya cumplieron con las tareas necesarias para superar los obstáculos existentes y anticipando que pronto se conocerán nuevas definiciones sobre el proyecto.

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