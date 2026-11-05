Villa Alemana prepara masiva corrida 3K y 10K para celebrar su aniversario Nº132 y los 100 años del Teatro Pompeya

Villa Alemana se prepara para vivir una nueva jornada deportiva y familiar con la realización de la Corrida Villa Alemana 10K, evento programado para el domingo 22 de noviembre que reunirá a corredores de distintas edades en el marco de las celebraciones por el 132º aniversario de la comuna.

La actividad tendrá un significado especial, ya que se desarrollará como un homenaje a los 100 años del Teatro Municipal Pompeya y marcará el cierre de la programación especial de aniversario de este recinto declarado Monumento Histórico Nacional.

La corrida tendrá como punto de partida y meta el estadio municipal Ítalo Composto y contará con dos distancias: 3K y 10K. La primera estará orientada principalmente a la participación familiar y recreativa, mientras que la segunda tendrá un carácter más competitivo, convocando a quienes buscan poner a prueba sus capacidades deportivas.

Ambos recorridos se desarrollarán por el sector norte de Villa Alemana, un trazado reconocido por los amantes del deporte y que ya fue escenario de la primera Media Maratón de la comuna, realizada a principios de marzo de este año.

El alcalde Nelson Estay destacó que "ya ha mejorado el tiempo y esperamos que haya mucha concurrencia, muchas familias, tal como ocurrió en la Media Maratón de marzo pasado. Ahora van a ser 10K y 3K y por eso hago una invitación a las familias para que puedan compartir estas actividades que le dan vida a la ciudad, fomentan el deporte y proyectan a Villa Alemana como una ciudad que se preocupa de nuestros jóvenes y nuestros deportistas”.

La autoridad comunal también señaló que "esta corrida es la finalización del ciclo de celebración de los 100 años del Teatro Pompeya, que incluyó una infinidad de actividades culturales y familiares, y que además se enlaza con el programa de eventos en torno al aniversario 132 de nuestra comuna”.

Por su parte, el encargado de Deportes de la Municipalidad de Villa Alemana, Alex Zalaquett, reiteró la invitación a participar y señaló que esta corrida, además de sumarse a las celebraciones de aniversario de la comuna y del Teatro Pompeya, podría marcar el puntapié inicial para las actividades deportivas de la temporada de verano.

“Los queremos dejar invitados para esta corrida aniversario, de 3K y 10K, con la que estamos conmemorando los 100 años del Teatro Municipal Pompeya y el aniversario de la comuna. Además, va a marcar el inicio de un verano muy activo en Villa Alemana, donde tendremos muchas más actividades que iremos informando pronto. Esta corrida se va a desarrollar en el sector norte, un lugar muy tranquilo y residencial, donde ya tuvimos una experiencia anterior con la Media Maratón que se desarrolló sin mayores dificultades”, indicó.

Cabe hacer presente que la convocatoria está dirigida tanto a los habitantes de Villa Alemana como a personas de otras comunas que quieran participar de esta experiencia deportiva, para la que se proyecta reunir a más de mil corredores. Quienes deseen participar en la Corrida Villa Alemana 10 K pueden realizar su inscripción a través del sitio web https://efluj.com/quinta-producciones/events/villa-alemana-10k. Además, pueden encontrar información y novedades sobre el evento en Instagram, a través de la cuenta @villaalemana10k

PURANOTICIA