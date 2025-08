Villa Alemana evalúa opción de leaseback en el Parque La Reserva para cubrir el descalabro financiero en la Corporación Municipal

Un déficit que supera los $5.352 millones dejó la administración de Javiera Toledo en la Corporación Municipal de Villa Alemana, según dio a conocer el alcalde Nelson Estay el pasado 24 de julio en una nota publicada por Puranoticia.cl. Según los antecedentes presentados en aquella oportunidad, durante los tres años y medio de gestión se registró un explosivo aumento del gasto en sueldos, especialmente en el área de Educación, donde sólo en 2024 se destinaron más de $15 mil millones en remuneraciones, generando un duro impacto en la salud y la educación de la comuna.

Y es que para graficar este verdadero descalabro financiero que sacude a la ciudad de la eterna juventud, vale explicar en sencillo que, si el año 2021, por cada $100 que ingresaban a la Corporación Municipal, $79 se iban a remuneraciones y $21 a gastos operacionales, que es lo normal en cualquier institución de esta naturaleza. No obstante hoy, tras el paso de la gestión Toledo, cada $100 que ingresan se pagan $106,75 en remuneraciones. Esto ha generado lo que se denomina un déficit estructural, vale decir, los gastos son mayores a los recursos que ingresan a la Corporación Municipal.

Producto de esta situación –que tiene a la entidad al borde del colapso– los principales problemas se traspasan justamente a las dos áreas que administran: Educación y Salud. De hecho, actualmente ni siquiera está alcanzando el dinero para pagar las remuneraciones de sus funcionarios, menos aún los gastos operacionales de sus 14 colegios y sus cuatro Centros de Salud Familiar (Cesfam), lo que se traduce en que no haya recursos para obras de mejoramiento, ni para pintura de paredes, ni para cambiar un vidrio, afectando así a 4.900 alumnos y a 109 mil inscritos en el per cápita de salud.

El déficit estructural en Salud y Educación de Villa Alemana afecta a estas dos áreas casi por igual, aunque principalmente a la segunda, debido a que hay una mayor contratación de personal, tal como lo explicó el alcalde Nelson Estay en conversación con Puranoticia.cl: "El déficit se produce porque se contrataron a 437 personas más entre 2021 y 2024, y eso no hay cómo justificarlo porque en el mismo periodo la matrícula sólo subió en seis alumnos más", expresó el jefe comunal a este medio.

PLAN DE ACCIÓN

Con el objetivo de sanear el déficit estructural que presenta la Corporación Municipal de Villa Alemana, se han estudiado una serie de opciones, incluso una calificada como "irresponsable" por parte del alcalde Nelson Estay, donde ediles plantearon en Concejo Municipal hacer un traspaso de $3 mil millones o $4 mil millones para solucionar el problema. Es decir, se aplicaría la máxima de 'desvestir un santo para vestir a otro', lo cual fue descartado de manera tajante por la máxima autoridad de la comuna.

Así es como han tomado fuerza dos caminos: el primero de ellos dice relación con acudir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) a solicitar un anticipo de la subvención municipal del próximo año; y, en segundo término, solicitarle a la misma Subdere y también al Ministerio de Hacienda que los autoricen a endeudar a la Municipalidad de Villa Alemana con un leaseback para poner en arriendo una propiedad por un determinado periodo de tiempo, recibir dineros frescos para sanear el déficit estructural e ir pagando esta nueva deuda adquirida de manera mensual.

"Esto debe ser solucionado entre todos. No es un tema político, es un déficit real y no hay para pagar sueldos. Tenemos dos opciones: primero, ir con Subdere a solicitar un anticipo de la subvención 2026, cosa de no afectar el normal funcionamiento. Pero si nos va mal –porque puede que nos digan que no hay recursos– solicitaré a Subdere y al Ministerio de Hacienda su autorización para que el Municipio se endeude a través de un leaseback, donde pondré el Parque La Reserva", explicó Estay.

Este pulmón verde ubicado en la localidad de Peñablanca es un espacio natural protegido que fue donado a la Municipalidad, cuyo avalúo fiscal asciende a los $4 mil millones y que ya hace algunos años fue parte de un leaseback durante la administración de José Sabat para utilizar estos dineros frescos en el pago del Bono SAE para los profesores de la comuna. Dicha operación ya fue pagada y hoy nuevamente asoma como opción para poder sanear las deudas de la Corporación Municipal.

DESVINCULACIONES

Este descalabro financiero en la Corporación Municipal de Villa Alemana fue dado a conocer públicamente recién hace algunas semanas; esto, debido a que cuando asumió la administración actual, el 6 de diciembre, ese mismo día llegaron al escritorio de Nelson Estay las licencias médicas de una serie de directores de la entidad, como los de Control, de Finanzas, de Presupuestos y de Comunicaciones, entre otros. Esto originó que la Corporación no haya sido traspasada nunca de manera oficial al Alcalde.

Esto resulta muy importante, en el entendido de que hay una sobrecontratación de personal, donde lo más lógico sería comenzar a desvincular a personal. Sin embargo, esta medida se debió haber adoptado antes del 31 de diciembre de 2024, cuando se renovaron los contratos por todo un año, pero como no hubo nunca un traspaso oficial de la Corporación Municipal, todos los funcionarios, ya sea de Educación como de Salud, tienen contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

"Hay que tomar medidas que a veces no son tan aceptadas por la gente, pero uno no puede volver a sufrir una catástrofe financiera como la de hoy porque las corporaciones sí se financian cuando las platas se gastan donde tienen que gastarse", subrayó el jefe comunal villaalemanino, confirmando a Puranoticia.cl que para el próximo año tiene que haber una rebaja de personal en las áreas de la Corporación.

Pero aquí asoma una buena noticia, pues el problema se reducirá en un 50%, ya que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) se hará cargo de esta área en la comuna. "Los sueldos más altos son de directores de consultorios y el resto son sueldos prácticamente de mercado. De lo contrario, si los bajo, se irán a otro lado, van a emigrar. Además, el próximo año me quedo sólo con Salud porque Educación pasa al SLEP desde el 1 de enero, entonces habrá un ahorro de casi 3 mil millones".

Cabe recordar que tanto el problema como las posibles soluciones fueron puestas en conocimiento de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, con quien se reunió en Santiago. En la instancia, la autoridad nacional le recomendó que presentara los antecedentes ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), acción que llevarán a cabo durante la próxima semana."Ella se enteró de las auditorías en una larga reunión donde le explicamos nuestros cursos de acción y nos sugirió –primero– ir al CDE, ser austeros en los gastos y buscar dónde ahorrar, porque necesitamos llegar a cero a fin de año. Ese es nuestro desafío. Vamos a pagar todos los sueldos en Educación y Salud hasta el 31 de diciembre. Ese es el compromiso de este Alcalde y el Concejo".

