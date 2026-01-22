Villa Alemana enviará primer camión con donaciones a damnificados de Ñuble y Biobío

Con el objetivo de ir en ayuda de las personas afectadas por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, se organizó en Villa Alemana una campaña solidaria, cuya respuesta fue destacada, tanto en los puntos principales de acopio dispuestos en diferentes puntos de la comuna, como en otros centros de recolección particulares.

Esto, luego que se hiciera un llamado para que los vecinos de la comuna asistan a entregar sus donaciones a alguno de los cuatro puntos de acopio que ha dispuesto la Municipalidad: frontis del Teatro Pompeya, gimnasio Luis Cruz Martínez, supermercado Líder de Peñablanca y supermercado Santa Isabel del centro. Estos recintos estarán recibiendo ayuda hasta las 14:00 horas de este viernes 23 de enero.

“Se agradece la ayuda porque la respuesta ha sido maravillosa, espero que todos se sigan motivando para poder ayudar porque nadie está libre de vivir algo así. Nosotros ya hemos sufrido dos situaciones como ésta, el megaincendio de Valparaíso y el incendio de febrero de 2024”, indicó el alcalde Nelson Estay.

Cabe hacer presente que esta campaña solidaria involucra a las cuatro comunas de la provincia de Marga Marga, pues lo recolectado en ellas se enviará en un primer camión este viernes a las 10 de la noche rumbo a la zona sur de nuestro país.

Finalmente, se reiteró el llamado a la comunidad de Villa Alemana a entregar ayuda, que puede ser agua potable, alimentos no perecibles, artículos de aseo, mascarillas, forraje para animales, alimento para mascotas y frazadas.

