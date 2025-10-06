Villa Alemana da inicio este martes a innovador servicio de atención nocturna a público

Pensando en aquellos vecinos y contribuyentes que trabajan o realizan sus actividades fuera de la comuna y, por lo tanto, se les dificulta la realización de trámites municipales en horario de oficina, la Municipalidad de Villa Alemana implementará la Atención Nocturna los primeros martes de cada mes, comenzando este 7 de octubre.

En concreto, como una experiencia inédita en la región de Valparaíso, cada martes comenzará la atención de público en horario extendido, desde las 18:00 hasta las 21:00 horas, contando con todos los servicios municipales y públicos en un único lugar: el edificio consistorial de Villa Alemana, ubicado en Buenos Aires 850.

Los trámites que se podrán realizar durante la Atención Nocturna serán todos los relacionados con las unidades municipales: Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco); Dirección de Obras Municipales (DOM); Dirección de Tránsito, entre otros. Es decir, los vecinos podrán desde realizar pagos y solicitudes de patentes comerciales, profesionales o de microempresa familiar, hasta dar las pruebas para renovar su licencia de conducir, por ejemplo.

También podrán realizar pagos de derechos de aseo, ingresar solicitudes o cartas a través de la oficina de partes; inscribirse en los programas municipales de la Mujer, Adulto Mayor y Discapacidad; postular a beneficios sociales; y acceder a todo tipo de orientación e información.

Asimismo, se sumará un servicio del Departamento de Tenencia Responsable con la Clínica Móvil y servicios de vacunación de mascotas.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, señaló que "con la implementación de la Atención Nocturna, no solo ampliamos horarios: estamos derribando las barreras que históricamente han dificultado el acceso a los servicios públicos. Esta es una señal concreta de que cuando hablamos de mejorar la gestión, hablamos de soluciones reales, pensadas para las personas y ejecutadas con responsabilidad y compromiso. De esta manera, todos los vecinos que no puedan acudir al municipio en los horarios habituales tendrán la oportunidad de realizar sus trámites en este nuevo horario. Aquí hay voluntad política y trabajo serio para poner el municipio al servicio de la comunidad, no al revés".

La autoridad comunal añadió que “con esto, los vecinos que no alcanzan a asistir al municipio a realizar sus trámites en los horarios regulares podrán hacerlo en esta nueva instancia que, durante este año, octubre, noviembre y diciembre, estará en marcha blanca para continuar a partir de marzo del próximo año en forma continua, con los cambios que observemos necesarios de hacer para entregar un mejor servicio a toda nuestra comunidad”.

ESPACIO PARA NIÑOS

La Atención Nocturna ofrecerá múltiples servicios en un ambiente familiar y seguro, amenizado con música en vivo, módulos de atención diferenciados, actividades culturales, deportivas, hall digital para conexión a internet y shows artísticos.

En este sentido, la unidad de Deportes realizará talleres de zumba y baile entretenido en las afueras del Municipio; y estará disponible un espacio entretenido y seguro para niños, además de una guardería de niños.

Asimismo, dependiendo de la demanda y recepción de la comunidad, la Municipalidad buscará invitar a futuro a otros servicios a participar, tales como el Servicio de la Vivienda (Serviu), el Servicio de Impuestos Internos, Esval y Chilquinta, entre otros.

