Villa Alemana da inicio al Mes Patrio con izamiento del pabellón nacional y refuerzo del plan de seguridad «Celebra Seguro»

La ceremonia reunió a autoridades, dirigentes, vecinos, agrupaciones folclóricas y a la Banda Comunal. En la instancia, el alcalde Nelson Estay llamó a celebrar las Fiestas Patrias en familia y con responsabilidad, mientras el municipio anunció un refuerzo de los patrullajes preventivos durante septiembre.

Con el tradicional izamiento del pabellón nacional, la Municipalidad de Villa Alemana dio inicio al Mes Patrio, en una ceremonia realizada con la participación de autoridades, dirigentes sociales y vecinos de la comuna. La actividad contó además con la presentación de la agrupación folclórica Raíces y la Banda Comunal, que acompañó el izamiento al son del himno nacional.

El alcalde Nelson Estay destacó que “Villa Alemana es una ciudad de tradiciones, Villa Alemana es una ciudad de valores y hoy día eso está representado aquí, dando inicio a un mes tan importante para nosotros como es el mes del cumpleaños de Chile. Fue una ceremonia austera, pero con mucha significación patria”.

En la jornada también se reforzó la campaña municipal «Celebra Seguro», que contempla una mayor presencia de Seguridad Pública en distintos sectores de la comuna durante septiembre.

Estay indicó que "la protección de la familia está primero y la responsabilidad de cada uno también tiene que hacerse ver. Hay que pasarlo bien en familia y, si usted toma, no conduzca; deje las llaves. Ese es el mensaje para proteger nuestras vidas, la del resto y también la de nuestras familias”.

El director de Seguridad Pública, Claudio Mendiboure, explicó que "vamos a aumentar la presencia municipal en el territorio para no escatimar esfuerzos y hacer que los vecinos se sientan más seguros. Ante cualquier situación sospechosa pueden comunicarse al 1211, que estará operativo las 24 horas, los siete días de la semana”.

El capitán de corbeta Felipe Lorca, jefe del Centro de Atención Primaria de Salud de Villa Alemana de la Armada de Chile, comentó que "estamos muy contentos de representar a nuestra institución en una actividad tan solemne como el izamiento del pabellón nacional. Tenemos que unirnos a estas festividades, compartir con la comunidad villalemaninay mantener las medidas de autocuidado, porque lo importante es celebrar bien, celebrar tranquilos y terminar estas festividades juntos en casa”.

La core de Marga Marga, Elsa Bueno, subrayó que "es una linda ceremonia que mantiene nuestras tradiciones y fomenta el respeto por los valores patrios. También se dieron a conocer distintas actividades que se desarrollarán durante este mes, entre ellas el plan Celebra Seguro y la conmemoración de los 100 años del Teatro Pompeya”.

Desde la comunidad, Luis Flores, representante de la Junta de Vecinos Alcalde Alejandro Peralta, señaló que "es bueno que se hagan estas actividades porque llaman al patriotismo y ayudan a que la comunidad participe. También es un orgullo que el pabellón patrio esté aquí, en un punto tan visible de entrada a Villa Alemana”.

PURANOTICIA