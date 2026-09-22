Camión recolector del Municipio de Viña del Mar sufrió grave accidente en la ruta Las Palmas: conductor permaneció atrapado

Un accidente de tránsito se registró en la ruta Las Palmas de Viña del Mar, a la altura del punto de salida al denominado Troncal Urbano, luego del volcamiento de un camión recolector de basura perteneciente a la Municipalidad de la Ciudad Jardín.

Todo se habría producido tras el choque entre la máquina pesada y un vehículo menor, dejando a dos personas lesionadas en el camión y a cuatro en el automóvil.

A raíz de la emergencia, una persona quedó atrapada al interior del camión, por lo que los equipos de emergencia de la comuna se trasladaron hasta el lugar de los hechos para desarrollar las labores de rescate y prestar atención a los afectados.

De acuerdo con la información disponible, la persona resultó lesionada permaneció largos minutos atrapada en el camión, reportándose además una grave lesión que tendrá que ser precisada posteriormente por los organismos respectivos.

Cabe hacer presente que mientras el procedimiento se mantuvo en desarrollo, se produjo una kilométrica congestión vehicular en el sector, en dirección al norte.

PURANOTICIA