Villa Alemana da el vamos a las Finales Nacionales de los Juegos Deportivos Escolares Sub-14

Villa Alemana fue escenario del lanzamiento oficial de las Finales Nacionales de los Juegos Deportivos Escolares Sub-14 2026 “Aquí empieza todo”, actividad que reunió a autoridades y representantes de las selecciones regionales participantes en el Gimnasio Polideportivo Nicolás Massú. La ceremonia marcó el inicio de la etapa nacional de una competencia que tendrá a la región de Valparaíso como sede entre el 22 de septiembre y el 4 de octubre.

La actividad fue encabezada por el ministro del Deporte, Francisco Riveros, quien señaló que "en estos juegos muchos niños, niñas y jóvenes descubren sus capacidades y dan sus primeros pasos en el deporte competitivo. Esta Final Nacional contempla una inversión de $2.300 millones, que nos permite generar mejores condiciones y oportunidades para que se puedan desarrollar y proyectar sus trayectorias deportivas”.

Durante dos semanas, las Finales Nacionales reunirán a representantes de distintas regiones del país en 11 disciplinas deportivas: atletismo, para atletismo, futsal, vóleibol, ciclismo, judo, natación, ajedrez, básquetbol, balonmano y tenis de mesa. En este marco, Villa Alemana tendrá un rol como comuna anfitriona, al recibir las competencias de balonmano y futsal, disciplina que además disputará su final nacional en la comuna.

El alcalde Nelson Estay comentó que “para Villa Alemana es un orgullo dar inicio a estas Finales Nacionales y recibir a jóvenes deportistas de distintas regiones del país. Para nosotros el deporte es fundamental en la formación de las nuevas generaciones, porque no se trata solamente de competir o de obtener resultados: es una herramienta que entrega disciplina, compañerismo, respeto, perseverancia y también genera espacios sanos de encuentro para nuestros niños y jóvenes".

"Queremos que Villa Alemana siga abriendo oportunidades para que los jóvenes se desarrollen a través del deporte, utilizando nuestros espacios y nuestra infraestructura, pero también entendiendo que cada entrenamiento y cada competencia son parte de una formación que les servirá para toda la vida”, agregó.

El lanzamiento contempló la entrega simbólica del equipamiento deportivo correspondiente a las 11 selecciones de la región de Valparaíso que participarán en las distintas disciplinas, además de un pie de cueca y los saludos protocolares de las autoridades. El programa concluyó con las palabras del ministro del Deporte y una fotografía oficial.

El seremi del Deporte, Fernando López, subrayó que "la realización de los Juegos Escolares en siete comunas de la región de Valparaíso reunirá a más de 3.500 deportistas. Es una fiesta deportiva familiar de gran alcance que reactiva la economía local y responde a una inversión histórica de más de 2.300 millones de pesos destinada a potenciar el deporte desde las etapas escolares”.

Uno de los deportistas villalemaninos que será parte de estas Finales Nacionales es Vicente Quiroz, del Colegio Nacional, quien señaló que "se siente bacán haber llegado a la final, tuve que entrenar muy duro. A veces entreno en el autódromo de Quilpué o en el cerro, también voy al gimnasio y entreno en la casa. Mi expectativa para este torneo es quedar dentro del top 10 porque es mi primer año”.

Los Juegos Deportivos Escolares constituyen una de las principales instancias de participación deportiva escolar del país. Desde sus etapas comunales, la competencia ha convocado a más de 200 mil niños, niñas y adolescentes pertenecientes a cerca de tres mil establecimientos educacionales.

La categoría Sub-14 tiene además una especial relevancia, ya que es la instancia que permite definir a los representantes de Chile para el Sudamericano Escolar 2026, que se desarrollará durante diciembre en Guayaquil, Ecuador. Cada disciplina cuenta con sus propios criterios de clasificación para esta competencia internacional, mientras que el ciclismo es el único deporte de las Finales Nacionales que no entregará clasificación al Sudamericano Escolar.

La mascota oficial de esta edición de los Juegos Deportivos Escolares es “Chunguito”, quien acompañará las actividades que se desarrollarán durante las dos semanas de competencia en distintos recintos de la región de Valparaíso. La organización de las Finales Nacionales está a cargo del Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes de Valparaíso

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