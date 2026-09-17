Vehículo menor volcó en la Av. España a la altura de Yolanda en dirección a Viña del Mar

Durante la tarde de este jueves y cuando comienzan las Fiestas Patrias, un accidente de tránsito se registro en la ciudad de Valparaíso.

Un vehículo menor volcó en la Avenida España, a la altura de la calle Yolanda, en dirección a la comuna de Viña del Mar.

Por el momento se desconoce si la emergencia dejó a personas lesionadas.

La Central de Gestión de Incidentes del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto despachó a las unidades 101 y 41.

PURANOTICIA