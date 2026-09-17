En Los Andes cae sujeto investigado por robos violentos contra conductores de aplicación

Un hombre investigado por su presunta participación en delitos violentos contra la propiedad que afectaron a conductores de la plataforma Didi fue detenido por detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Los Andes.

El individuo, de nacionalidad chilena y mayor de edad, mantenía además una segunda orden de detención vigente por porte de armas prohibidas.

Así es como la PDI concretó la entrada y registro al domicilio del detenido, lugar donde fueron encontrados 60 gramos de cannabis sativa procesada en poder de su madre, quien fue detenida en flagrancia por el delito de microtráfico de drogas.

La policía civil detalló que el sujeto también está vinculado a otras investigaciones por robo de vehículo motorizado, receptación y robo con violencia.

Entre estos hechos se cuenta la sustracción de una camioneta Ford Territory, hecho ocurrido el pasado 7 de agosto en Los Andes, siendo detenido en flagrancia.

Cabe hacer presente que ambos imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes para sus respectivos controles de detención.

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