Detienen a dos personas por microtráfico de cocaína, pasta base y marihuana en San Felipe

Carabineros de la Sección OS7 Aconcagua detuvieron a dos personas adultas por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, luego de realizar diligencias investigativas en la comuna de San Felipe.

El procedimiento se concretó en coordinación con la Fiscalía local y contempló órdenes de entrada y registro en dos inmuebles de calle Cardenal José María Caro.

Como resultado del operativo fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad chilena, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Durante los registros, personal especializado de la policía uniformada incautó 15 gramos 700 miligramos de clorhidrato de cocaína, 6 gramos 900 miligramos de pasta base de cocaína y 41 gramos 200 miligramos de marihuana elaborada.

A ello se sumó el decomiso de $88.000 en dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, especies que quedaron incorporadas a los antecedentes de la investigación.

Desde Carabineros señalaron que el procedimiento forma parte de las diligencias desarrolladas por personal especializado del OS7 para combatir el tráfico de drogas a nivel barrial en la provincia de San Felipe.

De igual forma, indicaron que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó que ambos imputados pasen a control de detención.

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