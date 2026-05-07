Villa Alemana contará con albergue para personas en situación de calle en el invierno

De manera unánime, la Municipalidad de Villa Alemana, a través de su Concejo, aprobó el convenio con la Seremi de Desarrollo Social y Familia para la ejecución del programa Noche Digna, Plan Protege Calle 2026, iniciativa que permitirá proteger a las personas en situación de calle en la comuna durante los meses más fríos del año.

La medida convierte a la comuna en una de las siete de la región de Valparaíso que contará con este dispositivo de apoyo directo para personas en situación de calle, contemplando un albergue para 20 usuarios, con posibilidad de ampliación dependiendo de la disponibilidad de recursos por parte de Desarrollo Social.

La semana pasada el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, sostuvo una reunión con el seremi de Desarrollo Social, Nicolás Cerda, instancia en la que abordaron diversas materias relacionadas con la comuna. Entre ellas, destacó la voluntad del Gobierno de implementar distintas iniciativas en Villa Alemana, propuesta que fue acogida positivamente por el jefe comunal, quien comprometió entonces llevar el Plan Protege Calle 2026 a votación del Concejo Municipal a la brevedad.

El convenio aprobado de manera unánime por el Concejo Municipal considera una inversión de $46.200.000 para la ejecución de un albergue durante 110 días continuos, cuya puesta en marcha se encuentra actualmente en etapa administrativa, a la espera de la firma definitiva del convenio y el traspaso de recursos proyectado para el mes de junio.

El recinto estará destinado a hombres y mujeres, y en algunos casos también podrá recibir a familias de manera transitoria. Además, contempla la contratación de 18 trabajadores de las áreas social, salud, alimentación y aseo, quienes cumplirán funciones en jornadas diurnas, vespertinas y nocturnas, tanto en semana como fines de semana.

El alcalde Nelson Estay señaló que "es importantísimo tener un convenio de esta magnitud en nuestra ciudad, porque le puede cambiar la vida a las personas. Hay gente que está en situación de calle por diversas razones y hoy día recibimos este convenio y hacemos todos los esfuerzos para cambiar la vida de la gente”.

La autoridad comunal recordó además una experiencia anterior ocurrida en la comuna, donde parte de las personas beneficiadas lograron salir de la situación de calle. “Tres de las veinte personas que estaban en situación de calle salieron adelante, volvieron a sus viviendas, a sus familias, a través de la educación. Por lo tanto, creo que valió la pena el esfuerzo del Gobierno y de los funcionarios municipales, y ojalá tengamos nuevamente esos resultados”, agregó.

El seremi de Desarrollo Social, Nicolás Cerda, agradeció la aprobación de este convenio con el Municipio de Villa Alemana, “puesto que es un gran paso hacia el objetivo de proteger y resguardar las vidas de las personas en situación de calle en la comuna. Nuestra principal preocupación son las personas y las condiciones en que viven y se desenvuelven, por lo que todos nuestros esfuerzos están concentrados en brindarles las mejores condiciones posibles, en cada una de las comunas de la región".

Por su parte, el concejal Alejandro Gazmuri destacó que "estamos muy contentos de poder tener este albergue para 20 personas. Agradecemos al seremi de Desarrollo Social, Nicolás Cerda, quien se acercó al municipio rápidamente a dar esta propuesta y nosotros aceptarla. El alcalde rápidamente aceptó la propuesta de ser parte de las siete comunas de las 38 en la región, y así poder tener este albergue para las personas en situación de calle en este periodo de invierno”.

El Programa Noche Digna corresponde a una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el cual está compuesto por dos principales componentes: el Plan Protege Calle y los Centros Temporales para la superación.

Este convenio con el Municipio de Villa Alemana corresponde al componente Plan Protege Calle, el cual brinda alternativas de hospedaje y atención básica en la vía pública a personas en situación de calle, a objeto de mitigar los efectos negativos que tiene para la salud de las personas, el dormir a la intemperie sin los resguardos necesarios para hacer frente a las precipitaciones y el frío.

PURANOTICIA