Villa Alemana busca la mejor empanada de pino y prepara gran fiesta costumbrista

Villa Alemana dio el vamos a la séptima versión del concurso "La Mejor Empanada de Pino de Villa Alemana”, tradicional iniciativa que busca reconocer y poner en valor a los emprendimientos gastronómicos de la comuna y que este año contempla una gran jornada final en el Parque Cívico Belén.

El concurso es impulsado por la Cámara de Comercio, Turismo y Servicios de Villa Alemana y Peñablanca, con la colaboración de la Municipalidad de Villa Alemana, y la actividad cuenta con el respaldo de distintos actores del sector privado y público, en una alianza orientada a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Durante el lanzamiento del concurso, el alcalde Nelson Estay destacó que "este es un evento que está a la altura de lo que nuestra comuna se merece. Queremos que la gente pueda disfrutar durante todo el día y que el Parque Cívico Belén se llene de público. Lo importante es que este trabajo con la Cámara de Comercio permanezca en el tiempo y sigamos generando iniciativas que apoyen a nuestros emprendedores”.

Una de las principales novedades de esta séptima versión será la extensión de la jornada final, que se desarrollará entre las 11:00 y las 19:00 horas del sábado 12 de septiembre en el Parque Cívico Belén. Además de la competencia gastronómica, se contempla la participación de emprendedores, presentaciones artísticas y actividades para que las familias puedan disfrutar de este evento. La programación contempla además la actuación de Los Cuatro Cuartos a partir de las 18:00 horas.

“La novedad es que el evento no va a durar un par de horas como era todos los años, sino que durante todo el día tendremos una fiesta costumbrista con emprendedores, música en vivo, y lo más relevante es que vamos a cerrar con Los Cuatro Cuartos, que son un grupo emblemático que lleva más de 50 años entregando esa bella música chilena que nos cautiva y nos trae tantos recuerdos”, dijo el alcalde.

El concurso es abierto a toda la comunidad y no es requisito ser socio de la Cámara de Comercio para participar. Las personas o emprendimientos interesados podrán inscribirse hasta el 3 de septiembre y posteriormente un jurado realizará una degustación de las preparaciones participantes para seleccionar a los cinco finalistas que competirán por el reconocimiento a la mejor empanada de pino de Villa Alemana.

Eugenio Bravo, director de la Cámara de Comercio de Villa Alemana, indicó que “estamos muy orgullosos. En esta séptima versión creemos que nos pusimos los pantalones largos, vamos a tener una tremenda ceremonia, esperamos la participación de todos los que hacen unas ricas empanadas en Villa Alemana para que tengamos una muy linda celebración el día 12 de septiembre”.

La ganadora de la versión anterior de este concurso fue Amasandería Marcela, emprendimiento encabezado por Marcela Tenorio, quien durante el lanzamiento comentó que "estamos muy motivados porque el haber ganado la sexta versión fue maravilloso, conocimos mucha gente espectacular, hice grandes amigos y a uno como comerciante lo que le interesa son las ventas y eso fue muy importante en el crecimiento que hemos tenido a lo largo de este año”.

El lanzamiento contó con la presencia del seremi de Economía, Cristian Mella, quien resaltó que "con estas actividades como la del día 12 de septiembre se va a dinamizar profundamente la economía local y eso es una muy buena noticia para las pymes, para el comercio local y vamos a seguir trabajando e impulsando todo este tipo de iniciativas que se desarrollan acá en el Marga Marga”.

Finalmente, representando a las empresas privadas que apoyarán este evento, el agente regional de Gasco, Andrés Marinkovic, subrayó que “hoy día queremos generar un lazo de confianza con los emprendedores, entregarles precios más accesibles y que puedan disfrutar de energía limpia y que puedan desarrollar sus negocios de manera más fuerte”.

PURANOTICIA