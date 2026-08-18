EFE Valparaíso presenta querella criminal por ataque en tren Limache-Puerto y exige "pronta detención" del responsable

Con el fin de fortalecer las acciones en conjunto y establecer nuevas estrategias para resguardar la seguridad de los más de 100 mil pasajeros diarios del Tren Limache-Puerto, autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y de EFE Valparaíso sostuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de resguardar a la población que ocupa el transporte público y la infraestructura del servicio ferroviario

En la instancia se revisaron las acciones que ya se encuentran en ejecución y se abordaron las nuevas posibles medidas orientadas a prevenir delitos e incrementar la percepción de seguridad tanto en estaciones como al interior de los trenes.

Entre las iniciativas a explorar destacan el fortalecimiento del sistema de cámaras de televigilancia y un espejo de estas en las centrales de Carabineros, reforzar el despliegue de personal de civil al interior de los trenes para detectar oportunamente situaciones delictuales y nuevos operativos anti evasión a lo largo de toda la red.

El seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, señaló que "hemos estado en las oficinas de EFE desarrollando iniciativas, analizando ideas para mejorar cada día más la seguridad en el transporte ferroviario que une las comunas de la región. Estuvimos viendo la factibilidad de interconexión de cámaras de vigilancia, desarrollo de nuevos operativos conjuntos con personal de seguridad de la empresa y el apoyo de Carabineros y otras medidas que es bueno mantener en reserva para que tengan mayor efectividad".

Por su parte, el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, confirmó que ya está interpuesta la querella criminal contra el responsable del delito ocurrido el pasado sábado, cuyos registros de alta resolución fueron entregados a las autoridades.

"Hemos ingresado una querella criminal en relación a los hechos sucedidos el sábado en la noche. Esperamos que se logre una pronta detención y también una pena efectiva con este sujeto, que no solamente generó daños a nuestros servicios ferroviarios, al tren, sino que también generó inseguridad a nuestros pasajeros y que esperamos que eso prontamente pueda ser resuelto”, comentó el ejecutivo.

Estas acciones son parte del trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad Pública, EFE y Carabineros, el que también se desarrolla de la mano con los departamentos de Seguridad Pública de los cinco municipios donde hay servicio ferroviario de pasajeros.

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