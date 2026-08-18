Reabren paso Los Libertadores y ponen en marcha plan binacional para descongestionar el tránsito de camiones en la frontera

Luego de permanecer inhabilitado desde el pasado 14 de julio debido a condiciones climáticas extremas, el Complejo Fronterizo Los Libertadores concretó su reapertura, con el objetivo de recuperar progresivamente la conectividad en el paso internacional más utilizado del país. Por este punto transita aproximadamente el 50% de la carga terrestre que ingresa a Chile.

Para enfrentar la emergencia y facilitar la evacuación de los miles de transportistas que permanecían detenidos, las autoridades informaron que la jornada de reapertura permitirá el ingreso de alrededor de 1.200 camiones provenientes de Argentina. En una primera etapa, el tránsito funcionará de manera unidireccional desde Argentina hacia Chile, para posteriormente habilitar la salida de la carga nacional.

RESPUESTA A LAS CRÍTICAS

Ante los cuestionamientos surgidos por los 34 días de interrupción vehicular, el biministro Claudio Alvarado fue enfático en señalar que el complejo no permaneció cerrado "por capricho ni por ineficacia", argumentando que la zona cordillerana enfrentó una adversidad meteorológica de carácter excepcional.

"Se registraron acumulaciones superiores a diez metros de nieve y condiciones que no se observaban desde hace cerca de cuatro décadas", sostuvo la autoridad. En esa línea, el secretario de Estado recalcó que "los equipos, maquinarias y turnos de emergencia estuvieron disponibles durante todo el período", subrayando que "la seguridad de trabajadores, transportistas y usuarios fue la prioridad antes de autorizar la reapertura".

Asimismo, las autoridades valoraron y reconocieron el intenso trabajo desplegado por el personal de Vialidad, Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y los distintos equipos regionales, que permitieron despejar las rutas y recuperar la transitabilidad.

Por su parte, el biministro de Transportes y de Obras Públicas, Louis de Grange, monitoreó el estado de las vías desde el aire y detalló la dinámica del flujo fronterizo: "Con el ministro Claudio Alvarado sobrevolamos el paso Los Libertadores, que hoy abrió para el flujo de camiones entre Argentina y Chile. Flujo de 100 camiones por hora. Esperamos que el clima permita recuperar la normal operación del paso internacional más usado de Chile".

NORMALIZACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

La autoridad reconoció que el prolongado cierre de la principal arteria logística provocó consecuencias económicas, comerciales y operativas, obligando de forma contingente a desviar parte del transporte de carga hacia pasos fronterizos del sur del país, los cuales cuentan con menor capacidad e infraestructura.

No obstante, desde el Ejecutivo enviaron un mensaje de tranquilidad respecto del abastecimiento interno, indicando que la situación fue administrada de forma correcta durante la contingencia. De esta manera, descartaron mayores dificultades para los próximos meses, siempre que las condiciones meteorológicas se mantengan favorables.

COORDINACIÓN BINACIONAL

Para gestionar la alta densidad vehicular acumulada al otro lado de la cordillera, autoridades chilenas y argentinas establecieron un plan de contingencia coordinado:

Esquema de tránsito: Inicialmente se programaron tres días de tránsito exclusivo desde Argentina hacia Chile , seguidos por dos días en sentido contrario. Esta distribución responde a la alta concentración de varios miles de vehículos de carga detenidos en territorio argentino.

Evaluación diaria: La programación del flujo se revisará día a día . Si la congestión disminuye rápidamente, el cambio de sentido hacia Argentina podría adelantarse.

Mesas técnicas: Se realizan reuniones técnicas diarias entre los equipos de ambos países para coordinar los horarios de apertura, los trabajos de despeje vial y la agilización de los controles fronterizos.

REFUERZO EN SEGURIDAD

A raíz de esta emergencia, el Gobierno anunció un paquete de medidas para fortalecer la infraestructura y el control operacional del recinto. Entre las acciones destacan la instalación y reforzamiento de cámaras de televigilancia, controles aduaneros, apoyo de equipos caninos y el incremento de capacidades de fiscalización.

Asimismo, se evalúan mejoras estructurales y en los procesos internos, considerando que la experiencia obliga a potenciar la coordinación binacional ante eventuales eventos climáticos extremos en el futuro.

Finalmente, respecto de la convivencia entre el transporte pesado y el sector turístico, las autoridades aclararon que la prioridad absoluta e inmediata es la descongestión de los camiones de carga. Una vez regularizado el flujo de abastecimiento, se analizarán ventanas horarias que permitan el tránsito turístico y el acceso seguro a Portillo y sectores cordilleranos, condicionado en todo momento a las garantías de seguridad y al estado de las rutas.

PURANOTICIA