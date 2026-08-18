Habilitan pista norte de Av. El Tamarugal y avanza reparación de socavón en El Olivar

La pista norte de la avenida El Tamarugal ya se encuentra abierta al tránsito vehicular y peatonal, facilitando así la conectividad del sector El Olivar, en Viña del Mar.

En paralelo, continúan las obras de mejoramiento del socavón provocado a causa del sistema frontal registrado a mediados del pasado mes de julio en la zona central.

Se trata de una obra de emergencia ejecutada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), con un monto que supera los 200 millones de pesos.

Los trabajos contemplan la demolición y reconstrucción de la calzada, la reposición de veredas y la ejecución de obras de aguas lluvias, con el objetivo de restablecer el tránsito de manera segura y prevenir que se registren nuevos daños en la infraestructura, incluyendo redes de agua potable y alcantarillado.

Esta intervención que actualmente presenta un 50% de avance, permitirá recuperar una vía estratégica para la conectividad de El Olivar y de las poblaciones Manuel Bustos y Lomas Latorre. Es por eso que la habilitación parcial con una pista es relevante para la comunidad de esta parte de la comuna de Viña del Mar.

El llamado desde Serviu a los automovilistas es a transitar a 30 kilómetros por hora y a los peatones a respetar las vías demarcadas y señaléticas presentes.

Cabe señalar que este proyecto se suma a las obras de conservación que Serviu ya ejecuta en Av. El Tamarugal, con una inversión de $1.586 millones para el mejoramiento de 1.800 metros lineales, proyecto que registra un 100% de avance en su etapa final. De esta manera, esta emergencia permitirá complementar esa inversión y mejorar integralmente el principal acceso a este punto de la Ciudad Jardín.

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