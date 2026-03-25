Villa Alemana aprueba histórica subvención para Bomberos: reforzarán máquinas, capacitaciones y su profesionalización

Con un aumento cercano al 30% respecto de la entrega del año pasado, el Concejo Municipal de Villa Alemana aprobó por unanimidad una subvención extraordinaria de $105 millones para el Cuerpo de Bomberos, marcando un hito en el apoyo a la institución y reforzando el compromiso con la seguridad de los vecinos.

El financiamiento aprobado por el órgano comunal permitirá la mantención y reparación de máquinas, además de continuar fortaleciendo el plan de capacitaciones, avanzando en la profesionalización del Cuerpo de Bomberos. Esto implica también cubrir aspectos como alimentación, traslados, uniformes y la renovación de equipos de respiración, los cuales tienen una vida útil limitada.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó que “este es un aumento histórico para Bomberos, cercano al 30% respecto de la última subvención, lo que refleja el compromiso de esta administración con la labor que realizan día a día”, y agregó que la seguridad es una prioridad en su gestión, y apoyar a Bomberos es fundamental para seguir fortaleciendo ese trabajo en beneficio de la comunidad.

Francisco Pérez, tesorero general del Cuerpo de Bomberos, señaló que “es una cifra histórica, estamos muy contentos porque nos permitirá seguir avanzando en distintos ámbitos. Entre ellos, la incorporación de tecnología, como un nuevo sistema que facilitará el despacho autónomo de los carros y reparar nuestras máquinas”.

El concejal Alejandro Gazmuri, por su parte, manifestó que “esta es una de las subvenciones más altas que he tenido el honor de poder aprobar en el Concejo. El voluntariado que ellos realizan siempre hay que valorarlo, sostenerlo y mantenerlo”.

Por su parte, el concejal Daniel Erraz expresó su satisfacción por la aprobación de la subvención de $105 millones, destacando que el servicio que Bomberos entrega a la comunidad es invaluable y que los recursos asignados son necesarios.

Desde el Municipio de Villa Alemana resaltaron que con esta aprobación ponen su granito de arena en el fortalecimiento de instituciones clave para la comuna, respaldando el trabajo de Bomberos y contribuyendo a mejorar su capacidad de respuesta ante emergencias, en beneficio directo de todos los vecinos.

PURANOTICIA