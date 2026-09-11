Villa Alemana anuncia renovación de casetas de estaciones y traslado de histórica locomotora 823

El trabajo colaborativo que por meses han impulsado la Municipalidad de Villa Alemana y EFE Valparaíso comienza a exhibir sus primeros resultados concretos. Para el corto plazo, se anunció un proceso de pintado de las históricas casetas de las estaciones de Villa Alemana, cuyos entornos experimentarán significativos cambios.

También se anunció que la locomotora 823, que actualmente descansa en el lado norte de la estación de Villa Alemana, se trasladará a un lugar donde pueda ser cuidada y apreciada por toda la comunidad.

Respecto al pintado de las casetas, los trabajos se realizarán los días 21 y 22 de septiembre. De este modo se pretende colaborar con el hermoseamiento de la comuna, especialmente en sectores de alto tránsito como el Parque Cívico Belén y sus alrededores. Además, hay que recordar que la ciudad “se vestirá de gala” en las próximas semanas para las actividades centrales de la celebración del centenario del Teatro Municipal Pompeya, los días 25 y 26 de septiembre.

“El pintado de las casetas era una idea que habíamos solicitado hace mucho tiempo porque son de los pocos íconos que quedan de nuestros inicios como ciudad. Ya el día 23 debería estar todo impecable para poder recibir los 100 años del Teatro Pompeya”, expresó el alcalde Nelson Estay.

Tras la reunión se confirmó que se sigue avanzando en proyectos mayores para los entornos de las estaciones de Villa Alemana y Peñablanca.

“Vamos avanzando en concretar proyectos, sobre todo en los entornos de ambas estaciones. Son proyectos de equipamientos, de estacionamientos, que podrían proveer servicios no solamente a nuestros pasajeros, sino que a la comuna”, agregó Miguel Saavedra, gerente general de EFE Valparaíso.

El alcalde Estay fue más allá y comentó que “son proyectos más ambiciosos. Por ejemplo, de acá a marzo de 2027 ya deberían estar los estacionamientos en el lado norte de la estación de Villa Alemana. Eso va a permitir ordenan la ciudad, ofrecer más seguridad y convertir el lugar en un sector más agradable visualmente. También logramos que en el lado sur de la estación nos asignen un terreno por 20 años y ahí vamos a poder invertir y hacer un lindo proyecto para las familias de nuestra ciudad”.

En el caso de la estación Peñablanca se proyecta crear un polo comercial para revitalizar el sector. Y pensando en la próxima apertura del Hospital Provincial Marga Marga, la idea es generar en ese punto una conexión intermodal para que las personas de otras comunas puedan tomar ahí locomoción que las traslade al recinto médico.

“Hay un proyecto de estacionamientos y centro comercial en la salida de la estación de Peñablanca. También está pensado hacer una conexión intermodal para que las personas de Quilpué, Limache y Olmué puedan tomar buses para dirigirse al Hospital Provincial”, dijo el jefe comunal.

El gerente general de EFE Valparaíso comentó que “estamos también buscando colaboración público-privada para poder intervenir en los entornos de nuestras estaciones, así que yo creo que dentro de los próximos meses vamos a tener muy buenas noticias”.

Finalmente, se informó que la histórica locomotora 823 que hoy se encuentra a un costado de la estación Villa Alemana, será trasladada a una ubicación más adecuada. “El trabajo en conjunto con EFE ha dado resultados, la locomotora pronto va a estar con nosotros. Son logros importantísimos para la ciudad porque estamos recuperando el patrimonio y hay que lucirlo”, finalizó el alcalde Estay.

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