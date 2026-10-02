PDI detiene a tres personas por mortal ataque a balazos contra microbús que transportaba a hinchas de Colo-Colo en San Antonio

Tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en un ataque con arma de fuego contra un microbús que transportaba a hinchas de Colo-Colo, hecho registrado la madrugada del 26 de septiembre en el sector Bellavista de San Antonio, y que dejó a cinco de sus ocupantes lesionados y que luego derivó en un fallecimiento.

La investigación quedó a cargo de detectives de la Brigada de Homicidios (BH) San Antonio de la PDI, quienes trabajaron en coordinación con el Ministerio Público para establecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables.

De acuerdo a los antecedentes reunidos por los investigadores, tres sujetos llegaron hasta el sector a bordo de un vehículo y efectuaron disparos contra una tercera persona, en un contexto de rencillas personales y problemas de índole sentimental.

En medio de esta situación arribó al lugar un microbús proveniente de la región Metropolitana. Según estableció la PDI, los sujetos también efectuaron múltiples disparos contra la estructura del vehículo, provocando lesiones a cinco de sus ocupantes, quienes fueron trasladados hasta el Hospital de San Antonio.

El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI San Antonio, comisario Pablo Alegría, explicó que "en paralelo, llegó hasta el lugar el microbús proveniente de la región Metropolitana, y al observar la llegada de este bus, efectúan múltiples disparos hacia su estructura, lo que generó la lesión de cinco de sus ocupantes, que fueron trasladados de gravedad hasta el Hospital de San Antonio".

Para ello, detectives y peritos del Laboratorio de Criminalística realizaron diversas diligencias en el sitio del suceso, entre ellas el levantamiento de evidencias, además de empadronamientos y entrevistas a testigos.

Los antecedentes recopilados durante estas diligencias permitieron obtener medios de prueba suficientes para gestionar las respectivas órdenes judiciales contra los investigados.

Finalmente, los detectives concretaron la detención de los tres imputados, quienes fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio por los delitos de homicidio y homicidio frustrado.

El tribunal deberá determinar ahora las medidas cautelares correspondientes en el marco de la investigación.

PURANOTICIA