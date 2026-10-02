Embalses de la región de Valparaíso cierran el invierno con su mayor nivel en más de una década: alcanzan 42% de llenado

La región de Valparaíso cerró el invierno con un positivo balance de los principales embalses que, según reporta la empresa sanitaria Esval, en conjunto alcanzaron un 42% de llenado, su mayor nivel en más de una década.

En primer lugar, se informó que el embalse Los Aromos registra 34,1 millones de m3 acumulados, lo que representa un 97% de su capacidad total (35 millones de m3).

En cuanto al Tranque La Luz (reserva hídrica de Placilla y Curauma, en Valparaíso), se encuentra en su máxima capacidad, con 5,9 millones de m3 embalsados.

Acerca del Lago Peñuelas, en Valparaíso, supera los 16 millones de m3, con un volumen acumulado del 17% (dada su gran capacidad total, de 95 millones de m3).

Asimismo, se indicó que varias localidades de la región registran un superávit de agua caída, en comparación con un año normal, entre ellas, Petorca (acumula 241 mm a la fecha) San Felipe (296 mm) y Valparaíso (con 356 mm de precipitaciones).

Finalmente, el nivel de nieve acumulada en la cordillera alcanza los 1.490 mm en la estación de Portillo, superando con gran diferencia el índice que se registraba el año pasado en esta fecha, que bordeaba los 400 milímetros.

Desde Esval, el gerente regional Alejandro Romero, indicó que "las reservas hídricas están prácticamente a su máxima capacidad. Los Aromos, que es el gran pulmón de nuestra región, se encuentra al 97% de su volumen total, con más de 34 millones de metros cúbicos acumulados".

Este nivel se debe, en gran medida, al aporte de la conducción reversible Aromos-Concón, que permitió recargar artificialmente el embalse durante los meses de invierno con alrededor de 5 millones de m3, junto con las intensas lluvias registradas este año.

Por último, Romero sostuvo que el actual nivel de los embalses permitirá respaldar el abastecimiento de las zonas urbanas para el próximo verano y el resto de 2027.

PURANOTICIA