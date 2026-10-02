Carnaval Mil Tambores zarpa al mar de Valparaíso con un inédito embarque cultural

Este viernes 2 de octubre se dio inicio a una histórica jornada en el marco del Carnaval Mil Tambores: por primera vez, la tradicional fiesta cultural llevó su música y colorido directamente al mar.

La actividad cultural de embarque tuvo como epicentro el Muelle Prat, lugar hasta donde se trasladó el equipo de Puranoticia.cl. En el sector, grupos de batucadas y diablos Afrotumberos y más subieron a bordo de las lanchas turísticas para brindar un espectáculo que fue disfrutado por los pasajeros al interior de las naves.

El recorrido contempló que las embarcaciones partieran desde el Muelle Prat hacia la altura del Muelle Barón para luego reunirse en medio del mar. Sin embargo, la jornada se vio condicionada por las precipitaciones, lo que afectó la convocatoria prevista para las 10 embarcaciones habilitadas desde las 15:00 horas.

En relación con el funcionamiento y la seguridad del operativo en la poza de abrigo, el comandante Jacob Silva, capitán de Puerto de Valparaíso detalló la procedencia de los permisos.

"La actividad que estamos viviendo ahora es una actividad cultural, es una solicitud que pidió un usuario marítimo, específicamente una flota llamada Flota del Mar, compuesta por seis embarcaciones que solicitaron autorización para embarcar gente en una actividad que es regular acá en el Muelle Pratt. La única diferencia es que aumentamos las medidas de seguridad".

Pese al despliegue preventivo en el borde costero, las inclemencias meteorológicas marcaron el desarrollo de la jornada de zarpe.

"Tenemos cuatro lanchas, dos motos de agua, además de más de 50 personas desplegadas en el borde costero, pero la verdad que las condiciones de tiempo no nos han acompañado para esta actividad. Como ven, está lloviendo bastante fuerte y la cantidad de necesarios para materializar una actividad lo más segura posible".

Consultado sobre la evidente presencia de personajes disfrazados y comparsas vinculadas al carnaval dentro de las embarcaciones, el Capitán de Puerto aclaró el rol formal que sostiene la institución con los administradores de las lanchas.

"Debería tener que ver, la verdad que nosotros no autorizamos a la empresa de Mil Tambores, sino que nosotros nos entendemos con un usuario marítimo, que es un particular, en este caso una flota, y esa flota es la que le responde la autoridad marítima para todas las medidas de seguridad".

Con esta iniciativa en la bahía, el Carnaval Mil Tambores da paso a sus jornadas principales que se desplegarán por las calles de la Ciudad Puerto durante el fin de semana.

PURANOTICIA