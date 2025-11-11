Villa Alemana adjudica construcción de inédita planta de compostaje que promete cambiar la gestión de residuos orgánicos en la comuna

En una votación unánime, el Concejo Municipal de Villa Alemana aprobó la construcción del Centro Municipal de Compostaje, una iniciativa largamente esperada que marcará un antes y un después en la gestión de residuos orgánicos de la comuna.

Con una inversión de $1.949 millones, el proyecto –financiado con fondos del Gobierno Regional de Valparaíso y de la Municipalidad de Villa Alemana– considera tanto la construcción del recinto como su equipamiento operativo, permitiendo procesar y reutilizar desechos orgánicos en beneficio de la comunidad y del medio ambiente.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó la relevancia del avance, recordando que “la planta de compostaje se esperaba hace prácticamente 8 o 10 años, y hoy ya es una realidad. Ya se adjudicó la empresa que la construirá, y vamos a poder procesar nuestros desechos con el fin de reutilizarlos en subproductos que beneficiarán incluso a la misma ciudad. Así que muy contento por eso”.

Por su parte, el director ambiental municipal, Alejandro Vives, subrayó que "yo podría decir que, a nivel nacional, esta es una de las primeras plantas municipales que va a tener una capacidad de 21.000 toneladas al año para tratar materia orgánica. Es un hito importantísimo, inédito en el país”.

El profesional explicó que la operación se realizará con personal municipal, además de contrataciones externas y convenios con empresas y organizaciones, lo que permitirá abordar de manera integral la gestión de residuos orgánicos en toda la comuna. “Incluso podríamos estar pensando en abrir las puertas a comunas aledañas, para que también puedan traer sus residuos orgánicos. El impacto ambiental que tendrá esta planta es realmente significativo”, agregó Vives.

La iniciativa contempla, además, un enfoque educativo y de investigación, convirtiéndose en un espacio abierto para el desarrollo de programas de educación ambiental y estudios universitarios en materia de sustentabilidad. “Vamos a poder hacer educación ambiental y desarrollar estudios complementarios con universidades con las que ya tenemos convenios celebrados”, puntualizó el director.

El centro se emplazará en un terreno municipal de 14.846 m² en el sector sur de la ciudad y contará con zonas administrativas, áreas de arborización y amplias canchas para el procesamiento del compost, con tecnología de pilas dinámicas de volteo mecánico. Este sistema, eficiente y de bajo impacto, permitirá tratar residuos domiciliarios y de ferias, mercados y comercios locales, transformándolos en abono para áreas verdes y jardines comunitarios, fortalecimiento del compromiso medioambiental de la ciudad.

El proyecto cuenta con todos los permisos sanitarios y una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada por el SEA, lo que garantiza su ejecución en conformidad con la normativa vigente. La entrega de terreno está programada para fines de diciembre, con un periodo estimado de seis meses de construcción.

Con esta planta, Villa Alemana da un paso decisivo hacia un modelo de gestión ambiental sostenible, reafirmando su liderazgo en políticas públicas orientadas al cuidado del medioambiente.

PURANOTICIA