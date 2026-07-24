Videos eliminados agitan la controversia en El Olivar: Diputado, Ministro y Seremi borraron publicaciones tras duro cruce oficialista

La reconstrucción de las zonas afectadas por el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué suma un nuevo capítulo. Pero esta vez no por un avance en las obras, la entrega de viviendas o el cumplimiento de los plazos comprometidos por el Gobierno, sino por una llamativa disputa comunicacional que terminó tan rápido como comenzó: los tres principales protagonistas borraron los videos con los que instalaron públicamente la controversia.

Lo que comenzó con una fiscalización del diputado Andrés Celis a las viviendas prácticamente terminadas del sector El Olivar generó una respuesta pública del ministro Iván Poduje, el respaldo del seremi Marcelo Ruiz y, finalmente, con la desaparición de los tres registros audiovisuales desde las redes sociales.

Se trata de una secuencia que inevitablemente abre interrogantes: ¿Por qué fueron eliminados los videos? ¿Qué tan duro fue el contacto entre las partes para abordar la confrontación? ¿Hubo una intervención desde La Moneda para poner fin a una disputa donde un parlamentario dejaba en entredicho a un Ministro de Estado? Hasta ahora, ninguna de esas preguntas tiene respuesta oficial.

EL VIDEO QUE ABRIÓ LA POLÉMICA

Todo comenzó cuando el diputado Andrés Celis ingresó al sector de El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, para inspeccionar las viviendas que el Ministerio de Vivienda pretende demoler tras los informes técnicos que detectaron fallas estructurales.

En el registro, el parlamentario de Renovación Nacional (RN) sostuvo que las casas estaban terminadas en un 99,5% y aseguró que, tras recorrerlas, no presentaban daños producto de los sistemas frontales que afectaron a la región de Valparaíso.

"Mi interés aquí no es polemizar ni generar ningún conflicto", afirmó el diputado, agregando que su preocupación era que las familias seguían esperando una solución definitiva a casi dos años del megaincendio.

Celis anunció además que oficiaría al Ministerio de Vivienda y a la Seremi del ramo para acelerar la reconstrucción y emplazó al Consejo de Defensa del Estado a avanzar en las compensaciones para las familias de las víctimas.

El mensaje era claro: las viviendas que el Ministerio pretende demoler, a su juicio, no evidenciaban daños visibles tras las lluvias y la reconstrucción seguía estancada.

LA DURA RESPUESTA DE PODUJE

La respuesta del ministro Iván Poduje no tardó en llegar. También mediante un video difundido en sus redes sociales, el secretario de Estado apuntó directamente contra Celis y lo acusó de actuar con irresponsabilidad.

"Creo que hay un diputado que fue a fiscalizar y dijo que las casas estaban buenas. El diputado Celis, creo. Vaya de nuevo porque se están cayendo las casas", comenzó diciendo.

Luego agregó que "usted tiene que ser más responsable y no puede ir a un lugar a decir que las casas están buenas, cuando las casas están en grave peligro de desplome".

El ministro sostuvo que los problemas detectados eran estructurales y no podían apreciarse mediante una inspección visual. "Los problemas estructurales generalmente no se ven recorriendo las casas... están en la estructura, están en los paneles que no están autorizados", afirmó.

Incluso anunció que las viviendas serían acordonadas porque "se están soltando piezas" e hizo un llamado a los vecinos a no acercarse al lugar.

EL SEREMI SE SUMÓ AL CRUCE

Horas después fue el turno del seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz. En otro registro audiovisual, también difundido en redes sociales, respaldó íntegramente la postura del ministro Poduje y respondió directamente a los dichos del parlamentario.

Explicó que las deficiencias detectadas en las viviendas no guardaban relación con filtraciones o daños visibles ocasionados por las lluvias, sino con problemas de cálculo estructural, diseño, proceso constructivo e incumplimientos de la normativa contra incendios.

Añadió que esas observaciones ya habían sido advertidas tanto por la Ditec del Ministerio como por el Idiem de la Universidad de Chile y aseguró que "no son comparables a una grieta en la pintura o a una filtración de una ventana. Esos problemas son de fondo".

Y DESPUÉS... SILENCIO

Hasta ahí, la controversia parecía seguir el curso habitual de una disputa política. Sin embargo, ocurrió algo inesperado: los tres videos desaparecieron de las redes sociales.

Primero dejó de estar disponible el registro publicado por Celis. Posteriormente ocurrió lo mismo con el video del ministro Poduje. Y más tarde también desapareció el del seremi Marcelo Ruiz.

No hubo explicaciones. No existieron comunicados. Ninguna de las tres autoridades informaron públicamente por qué decidieron retirar publicaciones que apenas horas antes defendían con firmeza.

Y precisamente ese silencio terminó alimentando nuevas interrogantes, porque resulta difícil pensar que tres actores distintos, involucrados en la misma controversia, hayan tomado exactamente la misma decisión sin que existiera algún tipo de conversación o coordinación previa.

¿UN TIRÓN DE OREJAS?

Para el periodista y doctor en Comunicaciones, Felipe Vergara, la secuencia difícilmente puede entenderse como una coincidencia.

"Yo creo que hay algo que está ocurriendo entre ambas autoridades del oficialismo y que se contradicen. Supongo yo que el Gobierno debe haber mandado un aviso al diputado Celis de que baje su video porque dejan en entredicho lo planteado por el ministro Poduje. Y supongo yo que el diputado Celis pidió que bajen también en el que Poduje lo encara y cuestiona, porque iban a tener que ceder los dos. Yo creo que es una mala estrategia y una mala decisión", señaló.

Vergara agregó que el conflicto terminó desviando completamente la atención del verdadero problema, afirmando que "se busca siempre la responsabilidad del empedrado. Y lo único claro, en el caso de El Olivar, es que hay casas que están listas y posiblemente buenas, que no se entregan y que, hasta ahora, pareciera que no se ha construido ni una. O sea, ese compromiso de 15 meses que se habían puesto, no se va a cumplir ni cercanamente, y estamos enfrascados en una pugna de si las casas son buenas o no, con toda la pugna más bien mediática que esto tiene, y con el perjuicio que esto significa para la ciudadanía".

De esta manera y más allá de quién tenga la razón respecto del estado estructural de las viviendas, el episodio deja instalada otra discusión: la gestión comunicacional de una crisis que terminó convirtiéndose en un espectáculo político para luego desaparecer de las redes sociales como si nunca hubiese ocurrido.

Si las casas representan un riesgo inminente –como sostiene el Ministerio– resulta difícil entender por qué el foco terminó puesto en responderle a un diputado mediante videos publicados en redes sociales. Y si el Diputado estaba convencido de que las viviendas no presentaban daños visibles tras las lluvias, tampoco queda claro por qué decidió retirar un registro que respaldaba precisamente esa postura.

La sincronía con la que desaparecieron las tres publicaciones inevitablemente alimenta las especulaciones. ¿Existió un acuerdo? ¿Alguien pidió bajar el tono? ¿Hubo un llamado desde La Moneda para terminar con una confrontación que exponía diferencias en plena reconstrucción? Como ya dijimos, hasta ahora, todas son preguntas sin respuesta.

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