En Cerro Navia capturan al último integrante de banda investigada por violento robo contra una familia de Casablanca en 2025

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI Valparaíso detuvieron en la comuna de Cerro Navia a un hombre de 23 años, sindicado como el cuarto y último integrante de un grupo investigado por un violento robo perpetrado contra una familia del sector El Batro, en Casablanca, en mayo de 2025.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando cuatro sujetos armados ingresaron al inmueble mientras sus moradores dormían. Una vez en el interior, los individuos agredieron al dueño de casa y sustrajeron diversas especies, para posteriormente darse a la fuga.

A partir de este hecho, detectives de la PDI desarrollaron diversas diligencias investigativas en coordinación con el Ministerio Público y bajo la estrategia de investigación de Crimen Organizado (Crom), logrando establecer la identidad de los cuatro involucrados.

Las pesquisas permitieron determinar que tres de los sujetos ya se encontraban detenidos por su presunta participación en otros delitos de similares características, mientras que el cuarto integrante permanecía prófugo.

Con estos antecedentes, los detectives lograron establecer su ubicación en Cerro Navia y gestionaron ante el tribunal una orden de detención, además de órdenes de entrada y registro para concretar su captura.

Durante el procedimiento, los policías incautaron una escopeta calibre 12, 29 cartuchos del mismo calibre, 259 gramos de clorhidrato de cocaína, 33 gramos de cannabis procesada, dos balanzas digitales y un teléfono celular.

El detenido fue puesto a disposición de la justicia y formalizado por los delitos de robo con intimidación, tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas. Tras la audiencia, el tribunal decretó su prisión preventiva y estableció un plazo de investigación de 120 días.

En paralelo, las diligencias vinculadas al violento asalto continúan, considerando que el próximo 3 de septiembre se realizará la audiencia de formalización de otros dos imputados relacionados con el hecho, mientras los equipos policiales siguen trabajando para esclarecer completamente la dinámica del delito y la participación de cada uno de los involucrados.

PURANOTICIA