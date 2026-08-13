Tras ocho días de cortes de luz, Seremi de Energía y distribuidoras analizan fallas del temporal y preparan nuevas medidas

En continuidad con el despliegue territorial iniciado el pasado 15 de julio para coordinar la reposición del suministro eléctrico, el seremi de Energía de Valparaíso, Celso Quezada, encabezó una reunión de balance con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y las principales empresas distribuidoras de electricidad.

La autoridad indicó qie "estuvimos haciendo un balance en la contingencia del pasado mes de julio. Fue una reunión interesante donde pudimos escuchar a las empresas distribuidoras, exponer cuáles fueron los problemas a los que se enfrentaron y ver de manera conjunta el espacio que existe para mejorar. La idea es tener un trabajo colaborativo para evitar que se repitan las condiciones del pasado temporal y ver desde ya cómo nos preparamos para lo que pueda venir en los próximos meses".

Por su parte, el director de la SEC Valparaíso, Patricio Velásquez, señaló que el trabajo conjunto busca "minimizar los cortes de suministro ante un evento meteorológico de la naturaleza que tuvimos. Ha sido un trabajo colaborativo provechoso, con posibilidades de mejora a los planes de contingencia y abordando el problema del arbolado junto a los municipios y organismos públicos".

Desde la perspectiva de las empresas, Francisco Jaramillo, director regional centro de CGE, enfatizó que "hoy nos hemos reunido para dar un cierre a la contingencia de julio, que nos llevó a estar ocho días dedicados a reponer el suministro a los clientes afectados por fuertes ráfagas de viento y árboles que cayeron sobre las líneas. Estuvimos ocho días con la comunidad, alcaldes y autoridades; incluso dejando de lado compromisos familiares para estar presentes en la región. Hoy desarrollamos nuevas formas de acción para trabajar más adelante".

Asimismo, Paulina Guzmán, gerente de Sostenibilidad del Grupo Chilquinta, destacó que "es muy importante hacer ver la magnitud que tuvo este temporal. Quisimos ver las causas principales, muchas vinculadas al manejo de vegetación. Buscamos que la Seremía nos ayude a impulsar un trabajo colaborativo con municipios, Vialidad y propietarios de predios para mitigar riesgos de forma preventiva y permanente. Tenemos lecciones aprendidas para mejorar la continuidad y satisfacción de nuestros clientes".

Cabe recordar que, durante la emergencia, la Seremi de Energía de Valparaíso mantuvo una fiscalización constante, llegando incluso a oficiar a la SEC el 18 de julio para evaluar los recursos humanos y operacionales de las empresas.

PURANOTICIA