Pronóstico de nuevo sistema frontal obliga a reforzar despliegue para evitar cortes de agua en la región de Valparaíso

Ante el anuncio de un nuevo sistema frontal para la zona central del país durante este fin de semana, Esval informó que mantiene activa una operación reforzada en toda la región de Valparaíso. El objetivo es resguardar la continuidad del servicio de agua potable y recolección de aguas servidas.

La sanitaria mantiene a sus equipos en alerta preventiva con el monitoreo permanente de plantas de producción de agua potable, sistemas de tratamiento, estanques, redes y colectores. Además, reforzó sus cuadrillas y equipamiento de emergencia para atender oportunamente a eventuales contingencia producto de las lluvias.

Alejandro Romero, gerente regional de Esval, señaló que "estamos preparados para enfrentar este nuevo evento meteorológico gracias a un despliegue preventivo con monitoreo permanente, sistemas de respaldo y equipos en terreno”.

El ejecutivo llamó a la comunidad a hacer un uso adecuado de la red de alcantarillado durante las lluvias. Recomendó no abrir las abrir tapas de cámaras, ni conectar aguas lluvias a la red de aguas servidas o arrojar residuos, aceites y grasas por el sistema, ya que estas acciones pueden afectar su correcto funcionamiento.

La compañía continuará monitoreando la evolución del sistema frontal y mantendrá desplegados sus equipos técnicos en terreno para resguardar la infraestructura sanitaria y responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

RECUPERACIÓN DE RESERVAS

Romero también destacó la recuperación de las reservas hídricas en la región señalando que "las lluvias de este año han permitido una importante recuperación de las reservas hídricas de la región y fortalecer la seguridad del abastecimiento. Actualmente, los principales embalses alcanzan en promedio un 41% de su capacidad total.

El caso más destacado es el embalse Los Aromos, que se encuentra al 91% de su capacidad, con 32 millones de metros cúbicos almacenados. Desde mediados de junio, se ha contribuido a esta recuperación impulsando 4,6 millones de metros cúbicos hacia el embalse mediante la conducción reversible Aromos-Concón. Esta infraestructura significó una inversión superior a $28.000 millones.

El tranque La Luz se encuentra a máxima capacidad con 5,4 millones de metros cúbicos almacenados, mientras que el lago Peñuelas está al 17% de capacidad con 16,2 millones de metros cúbicos acumulados.

Las cifras de precipitaciones también muestran un escenario favorable en gran parte de la región. Localidades como Petorca registran un superávit de 50%; San Felipe, de 53%; y Los Andes, de 8% respecto de un año normal.

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