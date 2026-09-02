Víctor Reinoso fue designado por el Presidente Kast como director del Serviu de la región de Valparaíso

El Presidente José Antonio Kast designó a Víctor Freddy Reinoso Valdés como Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de la región de Valparaíso, cargo de Primer Nivel Jerárquico perteneciente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La decisión fue adoptada a partir de la nómina de candidatos elegibles conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública y remitida a la autoridad competente. El nombramiento fue comunicado mediante Gabinete Presidencial N.º 1242, de fecha 28 de agosto de 2026.

Cabe señalar que Reinoso Valdés asumirá como Director Regional del Serviu el lunes 14 de septiembre.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Víctor Reinoso es ingeniero comercial de la Universidad del Desarrollo y cuenta con un Diplomado en Gestión Tributaria de la misma casa de estudios. Cuenta con una extensa trayectoria profesional vinculada a la gestión pública, vivienda y urbanismo, obras públicas, administración financiera y dirección de organizaciones, desarrollada tanto en el sector público como privado.

Desde 2020 se desempeñaba como Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la región del Biobío, cargo de Alta Dirección Pública desde el cual ha ejercido responsabilidades de coordinación, supervisión y fiscalización de los servicios regionales dependientes del Ministerio de Obras Públicas.

Anteriormente se desempeñó como Jefe de Unidad Técnica de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas del Biobío, con responsabilidades asociadas a procesos administrativos, licitaciones, contratos y control interno.

Este es el segundo cargo de Alta Dirección Pública que logra Reinoso. El sistema contribuye al fortalecimiento de la función pública mediante procesos de selección basados en el mérito, orientados a identificar profesionales con las competencias y capacidades necesarias para liderar instituciones públicas y responder a los desafíos de gestión del Estado.

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