Víctimas del megaincendio piden la salida del Ministro de Vivienda a casi un año de la tragedia: "No ha dado la cara jamás"

Profundamente afectadas se encuentran las víctimas del megaincendio del 2 y 3 de febrero del 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, a sólo días de conmemorarse un año de esta verdadera catástrofe que le costó la vida a 136 personas, que destruyó más de 6 mil viviendas y que dejó a cerca de 20 mil personas damnificadas.

Y es que ad portas de cumplirse esta fecha, los vecinos de estas ciudades que perdieron todo en aquel fatídico fin de semana del año pasado, alegan sentirse abandonados por parte de las autoridades, ya sea por el anuncio de que el Bono de Acogida sería el último en entregarse, y con condiciones; pero también por la falta de respuestas.

Muestra de aquello ocurrió recién este lunes 27 de enero, cuando cerca de un centenar de personas se reunió para marchar hacia el Congreso Nacional y pedir una cita con los parlamentarios, de los cuales no llegó ni uno solo. Pero persistieron en su intento y luego se dirigieron al edificio Esmeralda para hablar con alguien de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, recibien nuevamente nada más que un portazo.

A esto se suma lo ocurrido la semana pasada cuando se había agendado una reunión con los diputados Diego Ibáñez (FA) y Luis Sánchez (Republicanos), instancia en la que estaría el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, quienes no llegaron.

Bajo este contexto, en «Hora de Noticias» de Puranoticia.cl, conversaron con dos dirigentes de las víctimas del megaincendio: Jacqueline Lazcano, presidenta de la Agrupación de Damnificados de Quilpué; y Amanda Guerra, de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio, que representa básicamente a vecinos viñamarinos.

Lazcano comenzó recordando que "el día 22 de febrero (de 2024), el Presidente Boric, en un acto en Villa Alemana visitando a familias víctimas de este atentado, se comprometió a que no nos iba a dejar solos. Lamentablemente no cumplió su promesa y nos abandonó, literalmente. Si bien, han hecho un esfuerzo, este es insuficiente. No podemos decir que es nula la ayuda, pero sí insuficiente y lenta (...) Se nos pasaron a llevar nuestros derechos humanos, nuestra integridad psíquica y física".

Respecto a la ausencia de los personeros de Gobierno, dijo que "nos dejaron esperando porque el 15 de enero se comprometieron con la Ministra de Desarrollo Social a contar con su presencia para traernos respuestas certeras sobre el Bono de Acogida. El viernes hubo plazo hasta las 0:00 para recibir dichas respuesta ante la inasistencia de las autoridades y como no se manifestaron, un grupo de damnificados de Viña del Mar y Quilpué hemos decidio iniciar una huelga de hambre".

En ese sentido, expuso que "pese a que las autoridades están en conocimiento de dicha huelga, el Delegado Presidencial envía un comunicado diciendo que el bono se entregará este mes de forma arbitraria y discrimintaria, dividida en dos fases: personas hábiles e inhábiles. Hasta la fecha no tenían conocimiento de por qué lo categorizaron así y supuestamente las personas inhábiles somos los que no podemos postular a un tipo de solución habitancional, lo cual falta a la verdad porque en mi caso –y el de 800 personas y más– todas estamos aptas para tener algún tipo de solución. Entonces no sabemos qué criterios están usando para discriminar de esa manera".

Luego, Amanda Guerra endureció el tono, señalando que "nosotros hemos tomado una decisión bien drástica después de haber estado meses haciendo gestiones por conducto regular, como corresponde, con marchas pasivas, yendo a distintas partes donde nos han dado con la puerta en la cara, y que tocó fondo cuando los ministros no dieron la cara y no se hicieron presente. Nos denigran día a día, nos revictimizan día a día, así que se tomó la decisión de iniciar la huelga de hambre. Eso es lo primero que haremos porque esto viene en grande, es súper drástico y nos da pena llegar a esto pero no hemos tenido nunca soluciones, que han sido paupérrimas".

Junto a señalar que "nosotros queremos conseguir que el Presidente de la República dé la cara, que no la ha dado nunca; y a los ministros, a Carlos Montes, que lo queremos ver de frente porque jamás ha dado la cara. Le hemos pedido reiteradas ocasiones audiencia. Ha sido citado a comisiones de vivienda en el Congreso y él no aparece, entonces es una falta de respeto, nos ha faltado demasiado el respeto. Estamos cansado, estamos revictimizados día a día, tenemos gente enferma, que lo pasa mal, que arrienda, y que ahora nos discriminan con el tema del bono, donde dicen que será el último mes que lo dan y donde nos dividen, a pesar que nos quemaron a todos juntos".

La representante de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio también comentó la remoción de Rodrigo Uribe como director regional del Serviu en Valparaíso diciendo que "él no hizo un trabajo como corresponde, no estuvo a la altura y no estuvo presente. Quiso hacer las cosas bien, pero se le fueron las cosas de la manos. Pero Carlos Montes, el Ministro de Vivienda, es a él a quien le corresponde haber tomado el sartén por el mango, pero cortó por lo más fino y sacó al director del Serviu".

Luego, su crítica más dura: "Es él (Carlos Montes) el que tiene que renunciar, dar un paso al lado, porque no ha hecho un buen trabajo. El Ministro no nos ha dado jamás la cara. A él le han ofrecido la ayuda, solucionar las cosas, la han recibido y se han jactado que está todo listo. Así que don Carlos Montes, usted sabe de qué estoy hablando, usted sabe. Entonces, que nos vengan a engañar...".

"Nosotros vivimos en una población, no somos humildes, somos sencillos, pero sí hemos trabajado para vivir dignamente, para vivir bien y no pedirle nada a nadie. Pero ahora estamos pasando por todo. No hay familia que no pase por algo. Entonces esto ha sido netamente por un trabajo mal hecho desde el Gobierno. Ellos debían haber dado las soluciones. ¿Por qué no nos dieron el subidio como corresponde?", cerró.

Por último, Jacqueline Lazcano, presidenta de la Agrupación de Damnificados de Quilpué, concluyó manifestando que "estamos ad portas de cumplir un año y la verdad es que lo único que me hace pensar es que tras el anuncio del inicio de huelga de hambre que vamos a realizar un grupo de personas, ahora tenemos un Gobierno indolente, insensible y que nos quiere invisibilizar porque el bono de acogida es primordial para que todas las personas sobrevivamos. La mayoría de las construcciones en distintos sectores son autogestionadas, no son por parte del Gobierno. El Serviu solamente ha construido el 11% y mucho menos, el 5%".

