Piden semaforizar el sector Yolanda tras anuncio de demolición de la tradicional pasarela Balmaceda de la Av. España

Varios meses han pasado desde que la pasarela Balmaceda, ubicada en el sector Yolanda de la avenida España, se encuentra completamente inutilizable, lo que ha generado una serie de inconvenientes para los peatones que solían utilizar la estructura para atravesar esta transitada arteria que conecta Valparaíso con Viña del Mar.

La pasarela se ubica a los pies de los cerros Los Placeres y Barón, por lo que resulta fundamental para muchos de sus vecinos, además de estudiantes que transitan por el sector para llegar, por ejemplo, a la Universidad Técnica Federico Santa María.

Bajo este contexto, el Municipio de Valparaíso informó que la estructura deberá ser retirada e incluso que ya se trabaja en un decreto que ordene su demolición.

"La Dirección de Obras Municipales (DOM) emitió recientemente un decreto señalando que la pasarela de Yolanda debe ser retirada. Actualmente, la misma DOM se encuentra elaborando el decreto de demolición para dar curso al proceso", informaron desde la casa edilicia.

La decisión representa un duro golpe para la comunidad del sector Yolanda, que podría quedarse definitivamente sin esta importante estructura, situación que encendió las alarmas en el Concejo Municipal de la Ciudad Puerto.

El concejal Leonardo Contreras (RN) indicó a Puranoticia.cl que "el accidente que provocó el daño de la pasarela de Yolanda ya lleva varias semanas y no ha habido una posición dinámica de la Municipalidad. Lo que se requiere acá es un informe, más que un decreto; un informe de la DOM, para que la Dirección de Operaciones pueda ejecutar el desarme".

No obstante, el edil planteó que la problemática va más allá del retiro de la estructura. "Esto dice relación con las medidas de mitigación porque si es que esta pasarela no se va a reponer deberíamos tener una semaforización para peatones, lo cual no existe, en el entendido que tanto vecinos de Barón como de Placeres, y muchos estudiantes universitarios, utilizan esa pasarela para desplazarse por la ciudad para acceder al borde costero y desplazarse en el normal desarrollo de sus actividades".

En ese sentido, los concejales han solicitado al Director de Operaciones que informe cuál es la planificación para abordar esta situación. Según se les habría señalado, aún no existiría una decisión definitiva, aunque la idea de la alcaldesa Camila Nieto sería eliminar este paso peatonal, decisión que el edil califica de "lamentable".

Al respecto, Contreras agregó que "sabemos que la semaforización puede tardar meses, que es sumamente cara y que no está contemplada dentro del presupuesto en ese ítem de la Municipalidad, de modo que consideramos que el informe de la DOM es vital para tomar una decisión que vaya de acuerdo con las necesidades de la comundad aledaña y de quienes utilizamos esa pasarela".

Quien también abordó la controversia fue el concejal Jorge López (independiente, ex PDG), quien recalcó que "definitivamente es un punto de riesgo donde podemos hacer prevención y dar mas seguridad a los vecinos".

También subrayó que "hay que evaluar la factibilidad técnica para una instalación definitiva de semáforo en el sector, además de buscar los recursos para ello, pero siempre con el foco de la prevención y lo que sea mas seguro para los vecinos de Valparaíso, como también para quienes nos visitan".

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