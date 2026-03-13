Diputado Jaime Mulet critica “falta de articulación” en la oposición tras disputa por presidencias del Congreso Nacional

En conversación con Puranoticia.cl, el diputado Jaime Mulet cuestionó con dureza la falta de coordinación entre los partidos de oposición durante las negociaciones por las presidencias del Congreso, asegurando que la desarticulación política terminó favoreciendo a la derecha en el arranque del nuevo periodo legislativo.

La controversia surgió tras la votación que definió las mesas directivas del Parlamento, donde distintos sectores opositores impulsaron negociaciones paralelas. Según explicó el parlamentario regionalista verde, existieron dos estrategias distintas dentro del bloque: una orientada a formar un pacto de oposición dura y otra que buscaba un acuerdo más transversal.

Mulet relató que, por un lado, se desarrollaron conversaciones entre el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido de la Gente (PDG) para conformar una alianza que permitiera consolidar una oposición más cerrada frente al gobierno. Sin embargo, en paralelo también se intentó construir un acuerdo distinto, en el que participaron parlamentarios del PPD, la Democracia Cristiana, regionalistas verdes y sectores de derecha, con el objetivo de establecer una conducción compartida del Congreso.

“Yo planteé desde diciembre la necesidad de un acuerdo transversal”, explicó el diputado, defendiendo su voto y descartando presiones o incentivos para adoptar esa postura.

En ese contexto, el parlamentario apuntó a un problema mayor dentro del bloque opositor: la ausencia de una estrategia política común entre sus principales partidos.

“Creo que desde la oposición debió haber ocurrido una articulación mayor entre los partidos en las dos negociaciones que fueron totalmente separadas”, afirmó.

A juicio de Mulet, esa descoordinación fue clave para el resultado final, ya que impidió alcanzar un equilibrio en la distribución de poder dentro del Congreso.

“Podría haber sido articulada de mejor manera para que hubiese habido ese equilibrio y no estuviera con las dos presidencias la derecha como ocurrió este año”, sostuvo.

El legislador fue aún más crítico con los partidos con mayor peso dentro de la oposición, señalando que faltó conducción política en el proceso. “Creo que faltó inteligencia en los partidos mayoritarios de la oposición actual”, afirmó.

En esa línea, indicó que la responsabilidad de coordinar las negociaciones suele recaer en los partidos con mayor representación parlamentaria. “Normalmente esa articulación en los procesos de negociación en la Cámara la llevan los partidos mayoritarios”, explicó, apuntando especialmente al Partido Socialista y al Frente Amplio.

Más allá de la disputa política por las mesas del Congreso, Mulet insistió en la necesidad de moderar el tono de la confrontación política y avanzar hacia acuerdos más amplios.

“Hoy día tenemos grandes problemas y si nos vamos a dedicar a la oposición dura como en los últimos diez años, al país no le ha ido bien”, advirtió.

En ese sentido, el diputado reiteró su postura de impulsar una oposición “constructiva”, capaz de colaborar con el Ejecutivo en materias como seguridad, crecimiento económico o salud, sin renunciar a su rol fiscalizador.

“Si podemos hacer una contribución en materia de seguridad o crecimiento económico, voy a contribuir”, señaló.

El parlamentario concluyó que la ciudadanía exige soluciones concretas y no una política centrada únicamente en la confrontación. “El sentido común es lo que hemos perdido muchas veces en la política y creo que eso es lo que hay que recuperar”, afirmó.

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