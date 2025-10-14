Víctimas del megaincendio en Viña desmienten dichos de la Seremi de Vivienda: "No es verdad que los vecinos estén volviendo a sus casas"

Los damnificados del megaincendio en el sector de Villa Dulce Norte, en Viña del Mar, expresaron su molestia tras unas declaraciones de la seremi de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, quien aseguró en una radio que las familias estarían retornando a sus viviendas y que el proceso de reconstrucción avanza con normalidad.

La vocera y dirigenta del sector, Tiare Olivares, desmintió estas afirmaciones, señalando que "no es verdad que los vecinos estén volviendo a sus casas ni que haya reconstrucción. En Villa Dulce Norte solo hay una vivienda terminada de 19, y muchas de las obras que existen no fueron hechas por el Serviu. Llevamos meses esperando respuestas y la seremi Belén Paredes no se han acercado a terreno".

Asimismo, añadió que "la única casa reconstruida sufrió un robo la semana pasada y un intento de robo anoche. No tenemos seguridad ni acompañamiento. Pedimos que las autoridades vengan y vean la realidad que estamos viviendo".

Frente a esto, el diputado Andrés Celis, quien presidió la comisión investigadora por la reconstrucción del megaincendio, respaldó las críticas de los vecinos, indicando que "es preocupante que se entreguen cifras que no reflejan lo que viven las familias afectadas. No se puede hablar de avances cuando la mayoría de las viviendas aún no están construidas y los vecinos viven en inseguridad y frustración. Las autoridades deben actuar con respeto, veracidad y presencia en terreno".

Por otra parte, el parlamentario adelantó que exigirá al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) el cumplimiento de todos los compromisos asumidos, en particular los relacionados con la construcción de muros de contención, la ejecución de los recursos destinados a obras de mitigación y construcción de viviendas.

Finalmente, subrayó que espera que la Seremi aclare públicamente sus dichos y que el Minvu entregue información actualizada, verificable y transparente sobre el estado real de la reconstrucción en Villa Dulce y los demás sectores afectados.

PURANOTICIA