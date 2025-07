Víctimas del megaincendio condenan inasistencia del ministro Montes a comisión investigadora: "Una señal más del abandono"

Tal como oportunamente lo contó Puranoticia.cl este martes 22 de julio, la Comisión Especial Investigadora (CEI) por el proceso de reconstrucción tras el megaincendio del 2 y 3 de febrero en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, esperaba contar con la presencia del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en la sesión de este jueves.

Sin embargo, el secretario de Estado se excusó argumentando motivos de salud, decisión que fue duramente cuestionada por víctimas y representantes de las familias afectadas por la catástrofe, quienes consideran su ausencia como una señal de indolencia y falta de voluntad política para dar respuestas a los damnificados.

Desde el grupo «Sin FIBE» y la «Coordinadora de Propietarios Doble Vivienda», Felipe Villablanca, cuestionaron el actuar del Gobierno, preguntando: “¿Qué autoridad se excusa ante las familias que perdieron a sus seres queridos? ¿Quién da la cara por un proceso que excluye al 42% de las viviendas destruidas? Las normas actuales son rígidas y lentas. Necesitamos una reconstrucción universal, sin exclusiones, y con un debate legislativo serio que asuma la responsabilidad del Estado. No puede seguir hablándose de reconstrucción sin tocar los temas de fondo, sin asumir culpas, y sin dar soluciones reales a quienes lo perdieron todo”.

Por su parte, Rigoberto Saint Jean, vocero de familiares de víctimas del megaincendio, comentó que “la ausencia del ministro Montes es una señal más del abandono que vivimos. Esta era una oportunidad histórica para dar la cara y asumir errores, pero seguimos sumidos en el desorden, la soberbia y el silencio. Aquí no estamos pidiendo migajas, estamos exigiendo justicia. La reconstrucción material no ha llegado, y la humana, menos. El Ministro se resta por salud, dice, pero si no es algo grave, cualquier persona decente habría hecho lo posible por estar presente. Hoy, todos los chilenos estamos a la suerte de lo que pueda pasar en la próxima tragedia”.

Geraldine Muñoz, representante del estudio jurídico que defiende a estas víctimas, comentó que “la inasistencia del ministro Montes a la comisión investigadora es una falta de respeto inaceptable para todas las víctimas del megaincendio. No estamos hablando de un acto protocolar, sino de una instancia clave para esclarecer responsabilidades políticas y técnicas en una tragedia que cobró más de 130 vidas".

"Mientras miles de personas siguen viviendo entre los escombros, sin certezas ni justicia, el Ministro se excusa por supuestos motivos de salud, eludiendo su deber de dar la cara. Nosotros, y todos nuestros representados, exigimos verdad, presencia y responsabilidad. La reconstrucción no puede seguir siendo un listado de promesas: tiene que empezar por enfrentar de frente lo que pasó y hacerse cargo”, sentenció.

