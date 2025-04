Víctima de accidente provocado por hijo del Alcalde de Quillota en estado de ebriedad: "Lo que persigo es que se haga justicia"

Fue a las 10:00 de la mañana del 1 de enero de 2025 cuando lo que iba a ser una jornada de paseo familiar junto a su hijo de 8 años, se terminó convirtiendo en una de las peores experiencias de la vida de Gilbert Ortiz Hurtado, el conductor de un automóvil que fue chocado en su parte trasera por Luis Mella Andaur, el hijo del Alcalde de Quillota.

En conversación con Puranoticia.cl, este padre contó que mientras se desplazaba junto a su pequeño hijo por la calle Palmira Romano Norte de Limache y disminuyeron la velocidad al advertir la presencia de un lomo de toro, un fuerte impacto en la parte trasera generó en ambos una fuerte conmoción, ya que habían sido víctimas de un accidente de tránsito, del cual afortunadamente no resultaron con lesiones.

"Su actitud fue la de ofrecer disculpas porque se había dado cuenta de que me había impactado por atrás, que iba con mi hijo de 8 años, quien estaba muy asustado. En todo minuto me pedía que no llamara a Carabineros porque había tomado unos tragos y que si llegaba Carabineros lo iban a complicar porque probablemente lo iban a tomar detenido, entonces me pareció muy rara la actitud", comenzó diciendo.

No obstante a su solicitud, la víctima del accidente hizo caso omiso y llegó Carabineros, quienes efectuaron el alcotest, arrojando cero (0) Ortiz y Luis Mella Jr. 1,24 gramos de alcohol en la sangre, es decir, conducía en estado de ebriedad. Así es como ambos fueron trasladados al Hospital de Limache para tomarles exámenes de sangre, para luego llevarlos a la Comisaría. A dicho lugar llegó la mamá de Mella, quien pidió que no denunciara, que ellos iban a pagar todo y que no querían que el tema escalara más allá; esto, debido al vínculo familiar con una figura pública reconocida en la zona.

"Como todo eso tiene un plazo, yo accedí para no complicar más la situación y salir rápidamente del asunto. Llevé el vehículo al taller de la marca para que el seguro lo pasara y que, en vez del seguro, ellos (familia Mella) pagarían el taller. Pero pasó el tiempo y la verdad es que querían llevarlo a un taller conocido de ellos, donde el auto no quedaría garantizado en su reparación. De hecho, el taller de la marca, cambió entera la cola del auto por piezas nuevas, entonces obviamente no iba a arriesgar mi seguridad por estas razones, así que decidí hacerlo por el seguro", contó.

ARISTA PENAL

Pero más allá de la parte monetaria, lo que más preocupa a Gilbert Ortiz tiene que ver con la parte penal, considerando que conducir en estado de ebriedad es un delito, no una falta ni una infracción de tránsito, y que como tal conlleva desde la suspensión de la licencia por un tiempo definido hasta incluso penas de presidio.

En ese sentido, expresó que "quedé preocupado porque el tema del examen de sangre se ha demorado muchísimo. Consulté por Ley Transparencia al Servicio Médico Legal, y me dicen que en seis meses, es decir en junio estarían los resultados de los exámenes. Es todo muy extraño y yo no quiero pensar que esta persona, por ser hijo del Alcalde de Quillota, esté demorando de alguna manera todo esto para que se diluya, se pierda y solamente quede el tema del examen de Carabineros".

"Cuando estas cosas pasan y te enfrentas como un chileno común y corriente a alguien que tiene algún grado de ligación con gente de poder, especialmente en Limache y Quillota, ves que las cosas no prosperan. Y es ahí cuando doy a conocer los antecedentes porque cuando metes a los medios de comunicación hay más ojos mirando y es eso a lo que aspiro (...) y yo espero que se lleve a cabo el proceso como corresponde", continuó diciendo la víctima del accidente a Puranoticia.cl.

PIDE JUSTICIA

Pero en el fondo, ¿qué espera? A juicio de Ortiz, "económicamente no espero nada porque esto no lo hago por dinero, porque toda la parte de costos de la reparación fue asumida por el seguro, entonces eso lo verá directamente con el seguro a través de una demanda civil. Yo lo que persigo básicamente es que se haga justicia. Con este tipo de procedimientos que demoran, no se hace justicia, y es prácticamente una denegación de justicia el tener que estar esperando, aportando antecedentes, ir a Fiscalía y que el fiscal no te reciba. Entonces es todo un tema que, visto de un punto de vista más general, es lo que pasa en todo el país porque la gente no cree en las instituciones porque te enfrentas con cosas como las que me estoy enfrentando yo".

También ahondó diciendo que espera que "esto llegue a juicio y que un juez, considerando toda la evidencia, los exámenes de sangre, el alcotest y la circunstancia de los hechos, dicte una sentencia, que puede ser que finalmente lo absuelvan o que le hagan una suspensión temporal del procedimiento, pero que exista un precedente de que este tipo de cosas no puede quedar silenciada".

Consultado directamente si cree que una persona como Luis Mella Andaur debe estar en la cárcel, Gilbert Ortiz sostuvo que "yo creo que una persona así debe pasar por lo que las normas indican y las normas indican que arriesga hasta el presidio dependiendo de las circunstancias y las agravantes, pero eso no me toca a mi decidirlo, sino que a un juez de la República. Pero hoy no podemos llegar a un juez porque los exámenes están demorados y no sé por qué razón. Pero al parecer esta persona tiene más antecedentes porque en el Hospital de Limache le indicaron que por lo menos tenía un examen más de alcoholemia, de abril de 2024, entonces no es nuevo, no es algo de una vez, sino que al parecer tiene algún tipo de historial".

Tras conocer este nuevo antecedente, Puranoticia.cl le volvió a consultar al entrevistado si cree que el hijo del Alcalde de Quillota debería estar en la cárcel, ante lo que ahora respondió que "probablemente", aunque insistió que "no me toca a mí decidirlo, ya que yo hubiera preferido que esto jamás hubiera pasado y que hubiera respondido de buenas a primera con toda esta situación, pero no pasó, no honró su palabra y lo bueno fue que Carabineros tomó el procedimiento".

CUESTIONADO PROCEDIMIENTO

Finalmente, se refirió al procedimiento adoptado por Carabineros al momento del accidente, del que dijo que "ellos tomaron el procedimiento hasta cuando en el minuto final les comenté que él (Mella) no quería que los llamara porque podría afectar a la imagen de su papá, el Alcalde de Quillota, y ahí los carabineros hasta como que se enojaron conmigo por no haberles comentado aquello en primera instancia, porque lo que me comentó el carabinero, es que en la interna ellos manejan estos temas de forma distinta porque son personas de alta exposición pública".

"Eso me dejó confundido porque aunque la Constitución establece otra cosa, lo que pasa en la práctica es distinto. Cuando escuchas que las instituciones funcionan, esta es una pequeña muestra de todo lo que realmente pasa. Entonces por eso voy a ir a todos los medios a los que tenga que ir para que se haga lo más público posible, para que sean muchos los ojos los que estén pendientes, pero no con miras a que quede en la cárcel, sino que con miras a que se haga justicia, cualquiera sea el resultado", sentenció.

