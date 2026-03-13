Verónica Parra, la nueva Concejala de Viña que espera tener "relación cordial" con Ripamonti, pero a la vez ser "una piedra en su zapato"

Tal como lo adelantó Puranoticia.cl, Antonella Pecchenino presentó su renuncia al Concejo Municipal de Viña del Mar para asumir la dirección del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) bajo la administración del Presidente José Antonio Kast.

La ahora exautoridad del Partido Republicano dejó el cargo vacante en el órgano comunal, que ya definió a quien será su sucesora: se trata de Verónica Parra, dirigenta vecinal de El Olivar que ha dado particular lucha por quienes no tuvieron acceso inicial a la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), coordinando el movimiento «Los Sin FIBE».

En conversación con nuestro medio, la vecina viñamarina que espera el visto bueno del Servicio Electoral (Servel) para asumir como Concejala de la Ciudad Jardín, confesó que se enteró leyendo Puranoticia.cl que iba a ser ella la reemplazante de Pecchenino.

"Ustedes supieron antes que yo y la gente me empezó a llamar felicitándome. Yo pensé que era una broma, pero gracias a ustedes me enteré", comenzó diciendo Parra, quien precisó que su nominación es "maravillosa porque represento a la gente más vulnerable, porque yo soy de cerro y tengo una labor social de más de 23 años".

Verónica Parra en El Olivar es una vecina reconocida: elaboró un proyecto habitacional de extrema pobreza en la región de Valparaíso y ahora estaba focalizando su trabajo en crear el primer comité de damnificados del megaincendio de febrero de 2024, lo que se suma al movimiento «Los Sin FIBE» que creó para visibilizar el dolor de las personas que habían sido discriminadas por tener más de dos viviendas.

"Ayudé con el decreto 132 a la gente que tenía más de dos viviendas para que puedan ser nominados sus subsidios para la reconstrucción. Mi labor es de terreno, de cerro, de escuchar a la gente porque yo soy de pueblo, vivo en El Olivar", dice la futura edil.

El megaincendio en los barrios de Viña del Mar lo vivió de cerca, pues su madre –quien presenta una discapacidad– es una de las damnificadas. Pero además carga con otro padecimiento: un cáncer en etapa 4 que la tiene con cuatro quimioterapias diarias. Pese a ello, dice tener la fuerza suficiente para "ser la mejor gestora" y "visibilizar la problemática de mi gente". También recalca que se atiende en la salud pública.

Pero para alcanzar todos estos logros, su forma de ser ha sido clave: tiene una personalidad fuerte y un poder de comunicación que cualquiera envidiaría.

"Es verdad. Soy súper justiciera porque creo que a la gente no se le puede tratar como ande vestida. Yo fui empleada, trabajé de vendedora ambulante, sé lo que es la pobreza máxima, sé lo que es que te discriminen por no tener la ficha FIBE para una caja de mercadería para las familias, trabajé ocho meses en la olla común de mi sector, le dimos comida a más de 300 personas diariamente. Soy real y esto no me va a cambiar de la persona que soy", confesó en diálogo con Puranoticia.cl.

Respecto a la relación que espera tener con la alcaldesa Macarena Ripamonti expresó que "espero que sea muy cordial porque se supone que estamos trabajando por la gente y para la gente. Espero tener buena cercanía con ella porque me quiero enfocar en visibilizar varias problemáticas que tiene Viña del Mar".

De todas maneras –y dando cuenta justamente de esta personalidad fuerte que tiene– adelantó que "en la medida que los recursos no lleguen a todos los viñamarinos, yo creo que seré una piedra en el zapato para la Alcaldesa".

VÍNCULOS CON REPUBLICANOS

Importante es mencionar el vínculo que la dirigenta vecinal tiene con el Partido Republicano, específicamente con los primeros dos diputados de la tienda en la región: "A la diputada Chiara Barchiesi la conocí porque fue la primera persona, junto al diputado Luis Sánchez, en llegar cuando fue el megaincendio. Ellos me tendieron la mano y gracias a ellos pude visibilizar el movimiento sin fibe. Estoy muy agradecida porque fueron los primeros diputados en llegar al lugar siniestrado".

Vale hacer presente que fue justamente la diputada Barchiesi quien promovió el liderazgo de Verónica Parra para que llegue al Concejo Municipal de Viña del Mar, recordando que la dirigenta vecinal compitió como independiente, en cupo del Partido Republicano, en la pasada Elección Municipal, donde obtuvo 3.328 votos.

Barchiesi conoció a Parra el primer día del megaincendio, en las labores de limpieza de escombros y ayudas primarias a los damnificados. Luego, sus vínculos se profundizaron en la olla solidaria que lideró por ocho meses. De hecho, la parlamentaria llevó a José Antonio Kast a El Olivar para que conociera su labor.

Fuentes ligadas al Partido Republicano aseguran que el liderazgo, empuje y resiliencia de Verónica Parra instaron a la diputada Barchiesi a invitarla a exponer a las comisiones investigadoras del megaincendio en la Cámara de Diputados y, posteriormente, a convencerla de ser candidata a Concejal por Viña del Mar, acción que reconocen que no fue fácil, dado que Parra siempre ha trabajado de forma desinteresada por sus vecinos.

PURANOTICIA