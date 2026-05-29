27 comunas de la región de Valparaíso se verán beneficiadas con nuevos proyectos de pavimentación participativa

Gracias a las obras de mejoramiento del Programa de Pavimentación Participativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la comunidad del pasaje El Trébol, en la comuna de El Quisco, está disfrutando de un remozado vecindario, con una calzada recientemente pavimentada y que se complementó con nuevas veredas para una mejor circulación y desplazamiento más seguros de sus vecinos y vecinas.

Tal como esta comunidad, barrios de 27 comunas de la región podrán mejorar sus calles, pasajes y veredas con la reciente selección del llamado 35 de este programa de la cartera, que beneficiará cerca de 1.100 viviendas que permitirá aumentar el estándar en el que viven las familias en las distintas provincias de Valparaíso.

El seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, señaló que “estamos muy contentos de poder comunicar la selección del llamado 35 de este programa que tendrá una inversión de siete mil millones de pesos, que permitirán que más de 4 mil 700 familias como las del pasaje El Trébol en El Quisco, con quienes estuvimos recorriendo e inaugurando sus obras, puedan tener mejores calles y veredas. Como ministerio estamos trabajando para hacernos cargos de las necesidades de las personas para avanzar en soluciones que es lo que las familias necesitan”.

Junto a esto, el secretario ministerial agregó que “en el Programa de Pavimentos Participativos se juntan dos condiciones que son muy interesantes. Por un lado, la antigua tradición del Estado chileno de generar servicios de urbanización, que se suma al esfuerzo de la autoridad local de los municipios y de los propios vecinos y vecinas. Este trabajo virtuoso posibilita materializar obras como las que hemos inaugurado en la comuna de El Quisco; pero, además, nos permite brindar una mayor equidad a los barrios y ciudades más integradas".

Los resultados de los proyectos seleccionados están disponibles en el sitio web de Serviu www.serviuvalpo.cl.

FICHA TÉCNICA

• Comunas beneficiadas: 27

• Inversión Minvu: M$6.239.175

• Calles seleccionadas: 20

• Pasajes seleccionados: 29

• Veredas seleccionadas: 6

• Metros intervenidos: 8,6 kilómetros

• Viviendas beneficiadas: 1.177

• Población beneficiada: 4.700 familias

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